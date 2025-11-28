美國人未來免繳稅？川普預言關稅收入將「完全取消」所得稅

國際中心／程正邦報導

川普向美軍官兵發表視訊談話時，突然拋出關稅取代所得稅的構想。（資料照／翻攝自白宮）

川普：關稅收入將足以「大幅削減、甚至完全取消」所得稅

美國總統川普重返白宮後，持續推動其招牌的「美國優先」政策，在對外祭出對等關稅政策的同時，對內則拋出驚人的大規模減稅主張。他公開向美軍官兵發表視訊談話時透露，由於實施對等關稅，政府取得的收入將非常龐大，足以支撐前所未有的稅制改革。

川普自信地表示：「未來幾年，我們將大幅削減、甚至可能完全取消所得稅。因為我們收到的關稅收入將會非常龐大。」他進一步預期，這項顛覆性的財政政策改革將可能在未來一到兩年內推動。然而，川普在談話中並未提供任何具體的財政計算細節或法律實施藍圖。

事實上，川普過去已多次拋出此類概念，試圖將關稅收入與國內減稅直接掛鉤。據外媒報導，早在今年4月27日，他就曾在社群上提及，一旦關稅收入提升，「許多人將不必再繳所得稅，或是至少會大幅下降」，並表示政策將「聚焦在年收入未滿20萬美元（約新台幣632萬元）的民眾」。

學者批評川普想法不切實際，恐釀物價飆漲、國際貿易報復。（圖／翻攝自白宮官網）

從「關稅紅利」到「所得稅取消」 巨大財政缺口引質疑

除了全面取消所得稅的激進構想，川普總統在11月初也曾提出「關稅紅利」（tariff dividend）的概念，主張排除高收入者之外，讓每位美國公民可獲得至少2000美元（約新台幣63230元）的現金紅利。這些政策主張的核心，都在於以大幅擴張的關稅收入，來取代或補貼現行的國內稅收。

然而，此構想在美國國內與國際學界均引發了巨大的質疑。根據美國政府的現行財政結構，年度所得稅收入約佔聯邦財政總收入的近一半，規模與關稅收入相比，差距是以「兆美元」計算，顯然遠超目前關稅收入規模。

經濟學家分析，若要完全以關稅取代所得稅，則意味著美國必須將關稅稅率全面性地提升到極高的水平，形同對全球所有進口商品實施超大型的稅負轉嫁。此舉不僅會導致美國國內物價飛漲，更可能在國際上引發前所未有的貿易報復，恐將引爆更嚴重的國際貿易摩擦。

