美國人癌症診斷率創新高！每10人有1人得 與肥胖相關發病率上升

根據蓋洛普（Gallup）最新調查數據顯示，近十分之一的美國成年人在其一生中曾被診斷出患有癌症，這是該機構近20年來調查的最高紀錄。

儘管近年來癌症死亡率有所下降，但與肥胖相關的其他癌症發病率卻有所上升。 （示意圖／unsplash）

《Axios》24日報導，儘管近年來癌症死亡率有所下降（特別是肺癌等某些癌症的發病率），但與肥胖相關的其他癌症發病率卻有所上升。

蓋洛普以兩年平均值呈現的數據顯示，終生癌症診斷率在過去數年持續攀升，於24日公布的數據中達到新高峰。

蓋洛普指出，從2008至2009年期間到2014至2015年期間，表示曾被診斷出癌症的成年人比例維持在7%或略高於7%，之後開始攀升。蓋洛普表示，終生癌症診斷率攀升的原因之一，是人們在確診後壽命更長了。

種族和保險驅動的差異仍可能限制治療管道並影響存活率。 （示意圖／unsplash）

美國癌症協會（American Cancer Society）表示，即使更多人在癌症中存活下來，種族和保險驅動的差異仍可能限制治療管道並影響存活率。

美國國家癌症研究所（NIH's National Cancer Institute）指出，年齡增長是癌症最重要的風險因素，發病率隨著患者年齡增長而攀升。美國人口老齡化趨勢是造成診斷率上升的部分原因。

數據顯示，年長美國人的終生診斷率遠高於年輕成年人。蓋洛普指出，65歲及以上被診斷出癌症的比例，從2008至2009年期間到2024至2025年期間上升了3.4個百分點。最新分析顯示，21.5%的65歲及以上族群曾被醫生或護理師告知罹患癌症，相較之下，次高年齡層45至64歲族群的比例接近9%。

然而，某些癌症如大腸直腸癌在年輕患者中也出現上升趨勢。男性終生癌症診斷率超越女性，分別為9.8%與9.6%，自蓋洛普2008至2009年數據以來，被告知罹患癌症的男性比例躍升3.6個百分點。蓋洛普指出，男性在肺癌和前列腺癌等癌症死亡率下降方面享有不成比例的優勢，分別歸因於吸菸率下降和廣泛篩檢。

該調查方法為隨機抽選居住在全美50州及華盛頓特區的18歲及以上成年人。2025年估計值基於2月18日至26日、5月27日至6月4日及8月26日至9月3日進行的調查，受訪者共16,946人，為蓋洛普小組（Gallup Panel）的一部分。在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負0.5個百分點。

