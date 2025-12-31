美國人27年前預測的2025年未來世界 有多少成真？

美國人1998年預測的2025年未來世界有多項內容成真。圖為紐約市時報廣場去年跨年夜擺放的2025年燈飾。美聯社資料照片



美國在1998年曾進行一項民調，讓受訪者預測2025年的未來世界。令人驚訝的是，當年的預測竟有多項成真。

CNN報導，民調機構蓋洛普（Gallup）和《今日美國報》（USA Today）在1998年對1055名美國民眾進行電話民調，請這些受訪者預測2025年的未來社會。值得一提的是，當年的電話民調還是使用有線電話機，行動電話並不普遍，更別提多年後才出現的智慧手機。

根據這份27年前的民調，有高達75%的受訪者認為2025年前會出現新的致命性疫情；74%的人預測同志婚姻將越來越普遍；69%的民眾認為美國將出現非裔總統。而這三項預測顯然相當準確。

美國於2008年選出首位非裔總統歐巴馬；美國最高法院於2015年確認同性婚姻在美國全面合法；新冠病毒COVID-19疫情自2019年底起從中國爆發蔓延全球，迄今奪走逾7百萬條人命。

此外，當年有67%受訪者預測2025年前將發生重大環境災難，而如今全球各地確實正飽受氣候變遷導致的地球暖化之苦。

但預測中也有不少失準的部分。1998年時的美國人以為，美國在2025年前會出現首位女總統。但無論是2016年的民主黨候選人希拉蕊，或是2024年的賀錦麗，都敗給了同一個競爭對手：川普，也讓美國人兩度和首位的女總統之夢擦身而過。

27年前的民眾大概也無法想像，2025年的今天，「網購」已成為許多人主要的消費管道。當時只有56%的受訪者相信實體店面會被網購取代。

至於當年預測2025年前不會發生的事，則確實沒有發生：6成美國人認為大眾運輸不會大幅度取代汽車；6成受訪者不相信複製人將會普及化；近7成民眾不相信太空旅行會成為美國人的日常，人類也不會和外星人取得聯繫。

這份歷史民調也看得出來美國社會的劇烈變化：1998年時，6成民眾對美國現況表示滿意。但今年的最新民調顯示，此數字只剩下24%。

