美國今將正式退WHO 尚欠8.2億元會費未結清

▲美國將於今（22）日正式退出世界衛生組織（WHO）。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）在2025年1月上任首日，便簽署行政命令宣布美國將退出世界衛生組織（WHO）。在歷經1年通知期之後，美國將於今（22）日正式退出。此前外界不斷警告此舉將重創全球衛生安全。

根據路透社報導，川普在2025年就任首日便簽署行政命令，宣布美國將退出該組織。據美國法律，退出程序需提前一年通知，且必須在正式離開前結清所有未付費用。

美國國務院發言人22日表示，WHO未能有效遏止、管理並分享相關資訊，已讓美國付出數兆美元的代價，因此總統已行使其職權，暫停未來任何美國政府對世衛組織的資金、支持或資源移轉。

發言人表示：「美國人民已經向這個組織支付了足夠多的錢，我們所遭受的經濟損失，已遠遠超過對該組織的任何財務義務。」

短期內重返的可能性微乎其微

在過去一年中，許多全球衛生專家呼籲華府重新考慮，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月早些時候也在記者會上表示：「我希望美國能重新考慮並重啟加入。退出WHO對美國和世界其他地區來說都是雙輸。」

WHO方面表示，美國尚未支付其2024年與2025年所欠的2.6億美元（約台幣82.2億元）會費。WHO發言人向路透社表示，成員國預計將於2月在世衛組織執行委員會上，討論美國退出一事及後續如何因應。

長期關注WHO的喬治城大學全球衛生法研究所創始主任戈斯汀（Lawrence Gostin）指出：「這明顯違反了美國法律，但川普極有可能逃過法律責任。」

比爾暨梅琳達．蓋茲基金會主席、同時也是全球衛生計畫與部分世衛工作主要金主比爾蓋茲（Bill Gates）在達沃斯論壇受訪時表示，他不預期美國在短期內會改變主意。比爾蓋茲說：「我不認為美國在不久的將來會重返WHO，但只要有機會，我會持續倡導。世界需要世界衛生組織。」

退出後的衝擊與意義

報導指出，若是美國的退出將引發WHO嚴重預算危機，迫使該組織將管理層人數削減一半，並縮減多項業務，全面下修預算。長期以來，美國一直是WHO最大的金主，約占其整體資金來源的18%。WHO也預計在今年年中前裁減約四分之一的人力。

雖然WHO表示過去一年仍持續與美國合作並分享資訊，但未來的合作模式尚不明確。全球衛生專家警告，這將為美國及全球帶來風險。

彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）公共衛生項目負責人亨寧（Kelly Henning）表示：「美國退出WHO可能會削弱世界賴以檢測、預防和應對健康威脅的系統與協作機制。」

