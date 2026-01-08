美國今年將再降息1碼 星展銀估美元再貶5%

▲星展銀行今（8）日舉行2026年第1季投資展望，集團研究部資深經濟學家馬鐵英預估，今年美國還會降息1碼，美元會再貶5%，日本央行則還會升息1碼。（圖／資料照，記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 星展銀行今（8）日舉行今（2026）年第一季經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英預期，今年全球經濟成長溫和放緩，利率持續往下走，但降息空間不是很大，美國聯準會（Fed）將再降息1碼，歐洲央行利率不變，日本央行今年還會再升息1碼。至於美元今年可能繼續維持弱勢，只是下跌幅度會較去年溫和，預估今年美元指數會貶值5%左右。

馬鐵英指出，去年美國總統川普推出一系列關稅政策，負面影響很難避免，全球經濟面臨3大風險，包括地緣政治濟衝突升級、股市修正及債市波動，前者將導致貿易下滑，供應鏈中斷，經濟成長放緩，預估今年全球經濟成長將溫和放緩，利率也會繼續往下走，只是下降幅度有限，不會像去年這麼大。

她分析，去年主要因應川普對等關稅，採取預防性降息，但很多國家利率已接近長期中性水平，今年利率進一步下降空間不會很大，主要央行降息幅度在1碼左右，預估美國聯準會今年還會降息1碼，歐洲央行利率不變，日本央行則還會再升息1碼。

在匯率部分，去年美元貶比較多，馬鐵英預期，今年美元可能繼續維持弱勢，但下跌幅度會比去年溫和，今年美元指數預估會下跌5%左右。

另外，今年要注意的風險還有股市修正，科技股估值偏高，全球科技股可能出現拋售，財富效應縮水，企業投資放緩，供應鏈需求下降。今年還要注意債市波動，可能影響包括已開發國家債券市場拋售，還有借貸成本上升，去槓桿壓力增加，經濟成長放緩。

