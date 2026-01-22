美國今正式與世衛分手！18%經費斷絕 WHO恐大裁員
[Newtalk新聞] 隨著長期貢獻18%經費的美國於今(22)日正式脫離世界衛生組織(WHO)，該機構的財政活水瞬間蒸發。這項由美國總統川普在2025年上任首日推動的決策，因華府尚未結清約82億元台幣的會費，不僅引發適法性爭議，更讓全球防疫體系深陷動盪。專家憂心，最大金主的轉身離去，將使偵測與應對衛生威脅的協調機制面臨瓦解風險。
隨著金援大戶離去，世衛內部的財務缺口已演變成生存危機。該組織目前已對管理層大刀一砍，裁減幅度達50%，並大步調降整體預算編列。世衛發言人向路透社證實，由於美方仍未支付2024年與2025年的應繳金額，執委會預計在2月開會研議後續應對方案。至今年年中為止，世衛恐怕會流失約25%的勞動力。
據外媒《路透社》報導，美國若要脫離世衛，除了要提前12個月告知，更必須清償所有債務。儘管川普在2025年1月20日就火速簽署行政命令，但2.6億美元的欠款至今仍無著落。喬治城大學歐尼爾全球衛生法研究所創始所長高斯丁(Lawrence Gostin)分析，這無疑是公然挑戰法律，但他評估川普極有機會避開法律制裁。
華府對於此決定則展現強硬態度。美國國務院發言人在最新電郵回覆中直指，世衛過去在管控疫情與傳遞資訊上的失職，導致美國承受數兆美元的龐大損失。目前總統已動用職權，全面切斷對該組織的撥款與物援。
面對山雨欲來的公衛風險，各界大佬紛紛喊話。世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)本月再度呼籲美方回頭，形容這是一場沒有贏家的決定。彭博慈善基金會公衛計畫主持人亨寧(Kelly Henning)更警告，一旦失去美國的參與，全球應對公衛威脅的防禦網將會嚴重弱化，危及各國安全。微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)在達沃斯論壇受訪時也坦言，雖然短時間內看不到美方回歸的可能，但他會把握時機遊說，強調世界運作少不了世衛。
