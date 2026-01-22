美國今正式退出WHO「還欠82億會費」 最大金主嗆：給得夠多了

美國正式退出世界衛生組織（WHO）。（路透社）

美國總統川普（Donald Trump）2025年第二任期就職首日，大動作簽署行政命令，宣布退出世界衛生組織（WHO），並於今天（1月22日）生效。美國國務院發言人今透過電子郵件表示，世衛組織未能有效防堵、管理及分享資訊，造成美國數兆美元損失，因此總統已行使權力，暫停未來對世衛的資金、支持或資源移轉，並強調「美國人民已經向這個組織支付足夠多的錢」。

根據外媒報導，美國作為世界衛生組織最大的捐助國，過去總共負擔該機構約18％的總預算，隨著美國退出，世衛組織出現龐大預算缺口，迫使世衛裁員和取消一些行動，預計到今年年中，世界衛生組織全球將有四分之一的員工面臨失業。

世衛組織方面指控，美國尚未支付2024年與2025年所欠的2.6億美元（約台幣82.2億元）會費；不過白宮態度並未改變，甚至拒絕繳納費用。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開喊話：「我希望美國能重新考慮並重啟加入。退出WHO對美國和世界其他區來說都是雙輸。」

微軟創辦人比爾蓋茲表示：「我不認為美國在不久的將來會重返WHO，但只要有機會，我會持續倡導。世界需要世界衛生組織。」全球衛生專家也憂心此舉將讓美國、世衛組織，乃至於全世界構成風險，彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）公衛計畫負責人亨寧（Kelly Henning）示警：「美國退出世衛，將削弱全球偵測、預防及應對衛生威脅的系統與協調機制。」





