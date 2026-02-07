美國介入台灣內政並非新鮮事

近日，多位美國聯邦參議員在X上發文，批評台灣在野政黨國民黨與民眾黨，未能迅速通過賴清德總統提出的國防特別條例。

密西西比州共和黨籍參議員韋克爾在X上表示，他「看到台灣在野黨在立法院大幅刪減賴總統的國防預算，令他感到失望。」阿拉斯加州共和黨籍參議員蘇利文則寫道：「我之前警告過，為了向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火。」亞利桑那州民主黨籍參議員蓋耶哥也指出：「削減國防預算將削弱對關鍵武器系統的投資，而此時中國的威脅正不斷升高。」

當然，這並非新現象。冷戰時期，美國支持「兩蔣」，若沒有美國的支持，兩蔣不可能維持其政治權力。1980年代，美國的壓力也促成了台灣的民主化。

近期例子是，蔡英文在2011年、2012年總統大選前訪問美國時，一名歐巴馬政府的匿名官員在《金融時報》刊出的評論中批評蔡英文。儘管事後美國國務院表示不會在台灣選舉中選邊站，但訊號已相當明確：歐巴馬政府偏好時任總統馬英九連任。

去年11月，賴清德總統在《華盛頓郵報》發表專文，宣布提出國防追加預算後，數小時內，美國在台協會（AIT）處長谷立言即在臉書發文表示支持，美國國務院發言人也向台灣官媒中央社表示，美國支持該項預算。

不只是美國政府或國會議員會介入台灣政治，智庫圈同樣會介入。前不久，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀在X上發文，批評國民黨主席鄭麗文「天真」，因為鄭麗文曾表示「希望兩岸和解能帶來美中和解與合作」。葛來儀經常訪台，並於今年1月與賴清德總統會面。

2025年5月，川普總統訪問中東時曾發表演說，批評美國政府過去習慣「對他國指手畫腳，教導他們該如何生活、如何治理自己的事務」。當時許多人認為，川普總統將採取不干預的外交政策。然而，只要符合「美國優先」的政策，川普政府仍會介入他國內政。近期的例子包括伊朗、格陵蘭、委內瑞拉，以及台灣。

因此，台灣的政治人物必須務實看待現實：美國將延續其長期以來直接介入台灣政治的作法，尤其是在兩岸關係與台灣國防預算議題上。美台雙邊貿易談判也是另一個美國將介入台灣內政的領域，特別是因為協議內容定案後，仍須立法院批准。

近日，在一場廣播節目中，國民黨副主席蕭旭岑批評了AIT處長谷立言，但這並不會導致美國降低其對台灣政治的介入程度。相反地，未來數月，美國很可能會更直接地介入台灣內政，原因在於2026年11月的地方選舉，以及2028年1月的總統與立法委員選舉。無論直接或間接，美國都將持續釋放訊號，表明其偏好民進黨在地方政府、總統大位及立法院中取得多數。

國民黨或民眾黨主席訪問華府，其實毫無意義。無論是川普第一任政府、拜登政府，或是川普第二任政府，抑或智庫圈，國民黨與民眾黨都無法取代民進黨在外國政府、媒體及智庫間所享有的高度好感。事實上，即使國民黨與民眾黨全數支持賴清德總統的國防特別條例，並在不刪減其所要求的情況下通過1.25兆元追加預算案，國際社會仍會讚揚賴清德總統與民進黨強化台灣國防，而不會讚揚在野黨。

國民黨在台灣選舉成功之路，並不經由華盛頓。國民黨面臨嚴重的國際形象問題，且近年來無法挑戰民進黨在美國及全球所建立的良好形象。若國民黨希望在華府獲得熱烈歡迎，唯有在今年的地方選舉表現亮眼，或被視為有可能贏得2028年總統大選，在此之前絕無可能。（作者為美國共和黨海外部前亞太區主席）