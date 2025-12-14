美國介入斡旋未止戰火！M23 叛軍進入剛果東部重鎮烏維拉

獲盧安達支持的 M23 叛軍已進入剛果民主共和國（DRC）東部重鎮烏維拉，據報導，近期衝突已造成超過 400 人死亡，約 20 萬人被迫逃離家園。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 非洲剛果共和國境內近日東部重鎮遭反抗軍 M23 入駐，局勢再度升溫。據《路透社》報導指出，獲盧安達支持的 M23 叛軍已進入剛果民主共和國（DRC）東部重鎮烏維拉（Uvira），該地位於坦干伊喀湖北岸、緊鄰蒲隆地邊境，長期是剛果政府軍在南基伍省的重要軍事與行政據點。當地居民透露，市區仍可聽見槍聲，局勢尚未完全穩定。

烏維拉在今年 2 月省會布卡武（Bukavu）失守後，成為反抗軍金夏沙中央政府指定的南基伍臨時行政中樞，同時也是區域軍事基地。《路透社》指出，M23 若完全掌控該城，恐將進一步打通通往南基伍以外地區的通道。

M23 聯盟發言人卡紐卡（Lawrence Kanyuka）透過社群平台 X 宣稱，「烏維拉已獲解放」，並稱攻城行動是回應政府軍與其盟友長期攻擊。不過剛果政府方面向《路透社》表示，軍方暫不會展開反擊，以避免平民傷亡。

《美聯社》隨後則實地進入烏維拉採訪指出，該市陷入高度緊張狀態，街道幾乎空無一人，銀行與商店關閉，僅見武裝叛軍巡邏。多名居民受訪表示，生活秩序尚未恢復，夜間幾乎無人敢外出。地方官員估計，近期衝突已造成超過 400 人死亡，約 20 萬人被迫逃離家園。

反而剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧安達總統卡加梅（Paul Kagame）不久前才在美國斡旋下承諾遵守和平協議之後。據《路透社》報導，美方與聯合國均指握有明確證據顯示盧安達支援 M23，但盧安達方則否認相關指控，稱其部隊僅為「防禦性部署」。

《美聯社》指出，美國已公開指責盧安達違反協議，國務卿魯比歐（Marco Rubio）更在社群平台 X 上直言，盧安達在東剛果的行動「明顯違反由川普總統促成的華盛頓協議」，並警告將對破壞和平進程的行為採取行動。

隨著戰火逼近邊境，區域外溢風險也快速升高。蒲隆地外長比齊馬納（Edouard Bizimana）向《法國國際廣播電台 》表示，短短三天內已有超過 3 萬名剛果難民湧入蒲隆地境內。《美聯社》亦指出，部分砲彈已落入蒲隆地邊境城鎮，引發外界對於衝突擴大的憂慮。

分析指出，東剛果長期是全球最嚴重的人道危機之一，當地擁有豐富礦產資源，吸引逾百個武裝組織角逐勢力範圍。聯合國資料顯示，全區流離失所人口已超過 700 萬人。剛果政府與聯合國專家均認為，M23 近年迅速擴編，成員人數已增至約 6,500 人，背後外援角色備受爭議。

剛果外交部長瓦格納（Thérèse Kayikwamba Wagner）接受《美聯社》訪問時則警告，若情勢持續惡化，和平進程恐全面破裂，同時他也呼籲國際社會對相關軍政責任人實施制裁，並限制盧安達礦產出口與其參與聯合國維和行動的資格。

另一方面，M23 副協調人比西姆瓦（Bertrand Bisimwa）則對《美聯社》表示，過往停火承諾「僅停留在紙面」，而烏維拉一帶長期存在族群衝突，是此次行動的背景因素。盧安達外長恩杜洪吉雷赫（Olivier Nduhungirehe）則反控剛果政府公開宣示不遵守停火，才導致戰事再起。

