美國介入斡旋未止戰火！M23 叛軍進入剛果東部重鎮烏維拉
[Newtalk新聞] 非洲剛果共和國境內近日東部重鎮遭反抗軍 M23 入駐，局勢再度升溫。據《路透社》報導指出，獲盧安達支持的 M23 叛軍已進入剛果民主共和國（DRC）東部重鎮烏維拉（Uvira），該地位於坦干伊喀湖北岸、緊鄰蒲隆地邊境，長期是剛果政府軍在南基伍省的重要軍事與行政據點。當地居民透露，市區仍可聽見槍聲，局勢尚未完全穩定。
烏維拉在今年 2 月省會布卡武（Bukavu）失守後，成為反抗軍金夏沙中央政府指定的南基伍臨時行政中樞，同時也是區域軍事基地。《路透社》指出，M23 若完全掌控該城，恐將進一步打通通往南基伍以外地區的通道。
M23 聯盟發言人卡紐卡（Lawrence Kanyuka）透過社群平台 X 宣稱，「烏維拉已獲解放」，並稱攻城行動是回應政府軍與其盟友長期攻擊。不過剛果政府方面向《路透社》表示，軍方暫不會展開反擊，以避免平民傷亡。
《美聯社》隨後則實地進入烏維拉採訪指出，該市陷入高度緊張狀態，街道幾乎空無一人，銀行與商店關閉，僅見武裝叛軍巡邏。多名居民受訪表示，生活秩序尚未恢復，夜間幾乎無人敢外出。地方官員估計，近期衝突已造成超過 400 人死亡，約 20 萬人被迫逃離家園。
反而剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧安達總統卡加梅（Paul Kagame）不久前才在美國斡旋下承諾遵守和平協議之後。據《路透社》報導，美方與聯合國均指握有明確證據顯示盧安達支援 M23，但盧安達方則否認相關指控，稱其部隊僅為「防禦性部署」。
《美聯社》指出，美國已公開指責盧安達違反協議，國務卿魯比歐（Marco Rubio）更在社群平台 X 上直言，盧安達在東剛果的行動「明顯違反由川普總統促成的華盛頓協議」，並警告將對破壞和平進程的行為採取行動。
隨著戰火逼近邊境，區域外溢風險也快速升高。蒲隆地外長比齊馬納（Edouard Bizimana）向《法國國際廣播電台 》表示，短短三天內已有超過 3 萬名剛果難民湧入蒲隆地境內。《美聯社》亦指出，部分砲彈已落入蒲隆地邊境城鎮，引發外界對於衝突擴大的憂慮。
分析指出，東剛果長期是全球最嚴重的人道危機之一，當地擁有豐富礦產資源，吸引逾百個武裝組織角逐勢力範圍。聯合國資料顯示，全區流離失所人口已超過 700 萬人。剛果政府與聯合國專家均認為，M23 近年迅速擴編，成員人數已增至約 6,500 人，背後外援角色備受爭議。
剛果外交部長瓦格納（Thérèse Kayikwamba Wagner）接受《美聯社》訪問時則警告，若情勢持續惡化，和平進程恐全面破裂，同時他也呼籲國際社會對相關軍政責任人實施制裁，並限制盧安達礦產出口與其參與聯合國維和行動的資格。
另一方面，M23 副協調人比西姆瓦（Bertrand Bisimwa）則對《美聯社》表示，過往停火承諾「僅停留在紙面」，而烏維拉一帶長期存在族群衝突，是此次行動的背景因素。盧安達外長恩杜洪吉雷赫（Olivier Nduhungirehe）則反控剛果政府公開宣示不遵守停火，才導致戰事再起。
更多Newtalk新聞報導
盧安達否認南基伍停火違規 指責剛果、蒲隆地軍隊攻擊平民413死、逾千難民湧入
(影) 川普才逼簽和平協議3天就開打! 剛果邊境衝突釀74死 美還欲奪礦藏
其他人也在看
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 340
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 268
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 257
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 431
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 385
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 231
藍白黨團聯手「毀憲亂政」推多項爭議法案...汪浩喊話府院黨「準備好重選國會」：當立院無法自我節制「解散國會」就是民主機制下的必要重開機
汪浩喊話，「府院黨現在就該動起來，凝聚民意，為解散國會、重選立法院，做好政治與社會的準備」！放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 243
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 235
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 269
邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人
總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適的時間進行提名作業。民視 ・ 24 分鐘前 ・ 11
財劃法不副署？周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！
賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待；資深媒體人周玉蔻今（14）天一早撰文寫下，國會濫權大反攻！立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行！法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例！台灣新的政治局勢即將出現！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 148
停砍公教年金…10年多撥7千億？林憶君曝綠營陰謀：恐嚇性數字
立法院會昨（12）日三讀修正相關條文，確定停砍公教人員的年金，並回溯至2024年。總統賴清德在臉書說重話，強調年改絕對不該走回頭路，否則將付出極為沉痛的代價；對此，民眾黨立委林憶君開嗆民進黨，不要再拿「恐嚇性數字」來欺騙人民。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 77
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 115
府院傳不副署、不執行《財劃法》 黃國昌喊話2人：三思而行
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席黃國昌、三重蘆洲區辦公室主任周曉芸，今（14）日下午出席新北市蘆洲區重陽公園的「聖誕FUN城堡，迷路跳跳嘉年華」活動；就藍白硬通過的《財劃法》修正案，府院傳拍板不副署、不執行，黃國昌受訪喊話，希望總統賴清德、行政院長卓榮泰三思而行。民視 ・ 3 小時前 ・ 19
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 35
藍不配合？韓國瑜婉拒「國政茶敘」 鄭麗文竟稱摸頭：無法解決問題
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法，對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統賴清德將於明（15）日上午邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲進行「國政茶敘」，不過韓國瑜已婉拒出席。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日聲稱，行政院既然針對《財劃法》所提的覆議後已經失敗，而且所有憲政手段皆已窮盡，就應遵守憲法，若只是虛情假意地想要找人「喝茶摸頭」，是沒辦法解決問題的。民視 ・ 2 小時前 ・ 12
年金牽涉世代正義！賴清德籲朝野再三思考
[NOWnews今日新聞]立法院會昨日三讀通過反年改修法，對此，總統賴清德今（13）日受訪時表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，而前總總統蔡英文任內完成前總統馬英九想完成，卻沒辦法完成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12