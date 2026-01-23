美國代表團抵克宮會晤普丁 川普與澤倫斯基會後稱終戰之路還很長



克里姆林宮22日表示，美國總統川普女婿庫許納、特使魏科夫以及聯邦採購服務局局長格倫鮑姆已抵達克里姆林宮並與俄羅斯總統普丁會面。美國總統川普同日稍早則與烏克蘭總統澤倫斯基會面，稱俄烏戰爭還有「很長的路要走」。

CNN報導，美國代表團抵達克里姆林宮與普丁商討結束俄烏戰爭相關事宜，格倫鮑姆（Josh Gruenbaum）先前曾參加在佛羅里達州邁阿密舉行的美俄磋商。俄方團隊除普丁外，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）、普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）亦有參與會談。

川普稱終戰之路很長 澤倫斯基批歐洲不作為

另一方面，川普與澤倫斯基會談後並無向記者公開談話細節，他表示兩人舉行了一次良好的會晤，「戰爭必須結束。我們希望戰爭能夠結束。很多人都已失去性命。這是一個持續性進程，每個人都希望戰爭結束」，不過距離戰爭結束還有「一段路要走」。

澤倫斯基表示，這次會晤「富有成效」，但不願透露細節，僅表示談判的「最後一哩路」是「非常艱難的」。他指出：「在任何對話中，無論與哪位總統，我都必須捍衛我國利益。這也是為什麼或許對話並不簡單。」

另一方面，澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇上批評，歐洲在國際刑事法院設立針對俄羅斯侵略特別法庭方面進展緩慢：「歐洲喜歡討論未來，卻迴避立即行動，而這些行動將決定我們未來的走向。究竟是時間不夠，還是政治意願不夠」，直批當美國將重心轉移到其他領域時，歐盟「顯得迷茫」。

