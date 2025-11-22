美國以削減情報、武器施壓烏克蘭！逼澤連斯基「下週四前簽協議」

烏克蘭總統澤連斯基（左）和美國總統川普（中）、俄羅斯總統普丁（右）。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵犯烏克蘭持續將近4年，導致數十萬人死亡。至今仍不斷發動空襲，造成平民死傷。美國總統川普（Donald Trump）主導的「28點俄烏和平計畫」正在強力推進，路透社引述多名知情人士說法指出，華府為了逼烏克蘭點頭，竟以「削減情資共享與武器供應」作為施壓手段，希望基輔能在下週四前簽下協議框架。

路透社報導引述知情人士說法透露，美國明確表達想要「停止戰爭」，但代價要由烏克蘭承擔。川普政府提出的「28點和平方案」內容具爭議，因為其中一部分直接呼應俄羅斯在戰事中的核心要求，包括要求烏克蘭讓出更多領土、縮減軍隊規模，並在未來被排除在北大西洋公約組織（NATO）之外。

廣告 廣告

路透社報導指出，這波來自華府的壓力是俄羅斯2022年2月24日全面侵略烏克蘭導致戰爭爆發以來，烏克蘭在任何和平討論中遇到的最大一次。美國由多名高階軍事將領組成的代表團已於20日抵達基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）面對面會談。

同行的美國駐烏克蘭大使與美軍公共事務主管形容會談相當成功，並強調烏俄希望雙方能以「非常緊迫的時間表」簽署文件。知情人士強調，美國要求的不只是討論，而是要烏克蘭「簽下框架」。川普重返白宮以來，一直試圖促成烏俄停火，並分別會見澤連斯基、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈

川普警告印度與巴基斯坦 不停火就別想和美交易