美國以削減情報、武器施壓烏克蘭！逼澤連斯基「下週四前簽協議」
[Newtalk新聞] 俄羅斯侵犯烏克蘭持續將近4年，導致數十萬人死亡。至今仍不斷發動空襲，造成平民死傷。美國總統川普（Donald Trump）主導的「28點俄烏和平計畫」正在強力推進，路透社引述多名知情人士說法指出，華府為了逼烏克蘭點頭，竟以「削減情資共享與武器供應」作為施壓手段，希望基輔能在下週四前簽下協議框架。
路透社報導引述知情人士說法透露，美國明確表達想要「停止戰爭」，但代價要由烏克蘭承擔。川普政府提出的「28點和平方案」內容具爭議，因為其中一部分直接呼應俄羅斯在戰事中的核心要求，包括要求烏克蘭讓出更多領土、縮減軍隊規模，並在未來被排除在北大西洋公約組織（NATO）之外。
路透社報導指出，這波來自華府的壓力是俄羅斯2022年2月24日全面侵略烏克蘭導致戰爭爆發以來，烏克蘭在任何和平討論中遇到的最大一次。美國由多名高階軍事將領組成的代表團已於20日抵達基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）面對面會談。
同行的美國駐烏克蘭大使與美軍公共事務主管形容會談相當成功，並強調烏俄希望雙方能以「非常緊迫的時間表」簽署文件。知情人士強調，美國要求的不只是討論，而是要烏克蘭「簽下框架」。川普重返白宮以來，一直試圖促成烏俄停火，並分別會見澤連斯基、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。
更多Newtalk新聞報導
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
川普警告印度與巴基斯坦 不停火就別想和美交易
其他人也在看
美俄密商「和平計畫」傳要烏克蘭割讓領土 澤倫斯基回應了
烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，他將就一項美國支持的和平計畫，與美國總統川普通話商討。該計畫要求基輔做出痛苦讓步，以結束俄羅斯的入侵。澤倫斯基辦公室證實，已收到這份由美國與俄羅斯官員擬定的和平計畫草案，並將在未來幾天與川普討論「現有的外交機會，以及達成和平所必需的要點」。自由時報 ・ 1 天前
川普版俄烏和平計畫要求「割地裁軍」 澤倫斯基謹慎回應：將與美共商細節
烏克蘭總統澤倫斯基週四（11/20）與到訪的美軍官員會談，討論川普政府擬議的「28點俄烏和平計畫」。他會後表示，將與美方合作擬定計畫細節。先前有消息稱，該計畫草案要求烏克蘭割地裁軍，歐洲國家與烏克蘭部分官員都不支持。太報 ・ 1 天前
玉山今中午降初雪！ 周五起回暖
全台天氣涼冷 玉山初雪30分鐘本島平地最低溫 南投中山村12.8℃東北季風影響 北基宜.花東仍偏涼明起逐日回暖 周日中南部高溫近30℃清晨夜晚偏冷 外出隨身攜帶外套降雨逐日減少 桃園以北.東半部局...大愛電視 ・ 1 天前
2025屏東國際移民節 11/22起為期三週熱鬧展開
二０二五屏東國際移民節「新臺祭」，二十二日起在勝利星村展開為期三週系列活動，將新住民文化帶進城市街角，打造南臺灣最具特色的多元文化節慶。屏東縣府社會處表示，屏東國際移民節「新臺祭」系列活動中，「新臺聚」串連勝利星村十間店家，展出以「從這裡開始的家」為主題內容，十個主題故事呈現新住民在屏東的真實生活切片。「新臺客大講堂」首場二十二日邀請曾擔任國慶典禮主持人的新住民代表阮秋姮、十二月七日邀請日本籍的自媒體創作者Mana，分享他們在臺灣的觀察與成長經驗。從語言學習到跨文化理解，兩位講者以真實故事帶出「從他鄉到家鄉」的生命歷程，為臺灣社會帶來溫柔而深刻的對話。另外，該系列活動於二十二日、十二月五日、十二月七日推出多場異國文化工作坊，包括手作料理課、中東舞蹈體驗到劇本讀劇，邀請民眾 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
要下雪了？今各地白天回溫 高山或有零星降雪
即時中心／林耿郁報導今（21）天仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，外出請注意做好保暖。隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。民視 ・ 1 天前
烏樹林廢棄物暫置場大火狂燒 台南「這5區」慎防空污
台南後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場21日晚上發生大火，台南市環保局立即調派機具與水車協助消防局滅火，連高公局、水利局都調派水車、抽水機支援，環保局啟動空品監測，北風不強，加上火場8、900度高溫，黑煙有減少趨勢，但提醒下風處的新營、東山、柳營、六甲家戶注意空品變化，做好防護。自由時報 ・ 6 小時前
資策會與業者研發「星韌通訊」 (圖)
資策會資安所指出，星韌通訊為台灣自主研發的高韌性通訊系統，透過低軌衛星支援與資安防護，即使在極端情況下也能維持通訊不中斷。圖為碟形天線。中央社 ・ 3 小時前
慕尼黑協定翻版？川普「割地求和」方案引爆爭議！ 烏克蘭面臨最艱難抉擇
烏克蘭總統澤倫斯基20日證實，他已收到一份由美國總統川普支持的俄烏和平計畫草案，並將在未來幾天內與川普通話商討。然而，這份多達28點的終戰方案內容極具爭議性，要求基輔做出痛苦的讓步以換取和平，因此在烏克蘭和歐洲盟友間引發了強烈反彈。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
（中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導）知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。中央社 ・ 10 小時前
WTT》首度橫掃篠塚大登 林昀儒強勢挺進馬斯開特賽8強
WTT（World Table Tennis，世界職業桌球大聯盟）馬斯開特球星挑戰賽今天下午展開倒數第2日角逐，單打要進行16強、8強2輪，世界第14臺灣一哥林昀儒在左手持拍對決中以11比6、6、5，首度世界第28日本好手篠塚大登，對戰3連勝，挺進8強。TSNA ・ 20 小時前
普丁稱美方案可為和平奠基 警告若烏拒絕將擴大攻勢
（中央社莫斯科/基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項計畫。中央社 ・ 8 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 3 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前
兄弟教練莎菈轉戰美國女子職棒 加入洛杉磯隊
（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）舉行選秀會，本季在台灣效力中信兄弟隊的外籍打擊教練莎菈於第3輪獲得洛杉磯隊選中，明年可望重回球員身分。中央社 ・ 3 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 4 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 2 小時前