美國企業今年累計裁員117萬人 恐進入「永久裁員」模式的時代

美國公司老闆在2025年前11個月宣布裁員1,170,821人，比2024年同期大增54%。（圖片來源／pixabay）

美國《財星》（Fortune）雜誌近日刊登一篇文章，對美國勞工市場發出重大的警訊，指出美國企業今年來累計裁員逾117萬，若美國經濟衰退，可能進入「永久裁員」模式的時代。

總部位於加州的美國人力仲介網站Glassdoor早在11月中旬就發出「永久裁員」的警告。此前，全年零星的裁員潮並未引起大多數媒體的關注，卻引起白領階層恐慌。

美國今年前11月裁員人數暴增54%

如今，招聘公司Challenger, Gray & Christmas提供了一項關鍵數據和一個驚人的數字：110萬，這是今年以來全球企業合計宣布的裁員人數，也是自1993年以來第6次突破100萬人的關卡。

除了2020年疫情肆虐這一特殊年份外，要找到全球裁員人數超過今年的年份，必須追溯到2009年，而那一年正值大蕭條最嚴重的時期。

科技業仍是受衝擊最嚴重的私人企業，今年來，科技業宣布裁員超過15萬人。企業在經歷繁榮時期後，持續調整員工編制，同時日益依賴自動化設備。電信、食品、服務、零售業者、非營利組織和媒體機構也都在裁員，而且在許多情況下，裁員人數比去年增加兩位數、甚至三位數。

具體而言，美國公司老闆在2025年前11個月宣布裁員1,170,821人，比2024年同期大增54%。這意味著，自1993年以來，2025年是僅有的六年之一，截至11月的裁員人數已超過110萬，與2001年、2002年、2003年、2009年以及受疫情衝擊的2020年並列。

光是11月就裁員71,321人，是自2022年以來同月裁員人數最多的一次，遠高於疫情前11月份的典型水準。

美國企業盛行「滾動式裁員」

Glassdoor首席經濟學家丹尼爾.趙在接受《財星》雜誌採訪時指出，這實際上低估實際的裁員人數。他引述聯邦政府的JOLTS調查數據稱，同期約有170萬人被裁員。

「我們的研究發現一個有趣的現象，那就是裁員的形式正在發生變化，以往是大規模的一次性裁員，現在我們看到的是滾動式裁員，還有一些規模較小的裁員。」他說。

在2025年經濟情勢的諸多矛盾訊號中，我們必須認真考慮「滾動式裁員」的現象。伴隨「負擔能力不足」的現象興起，反映弱勢勞工群體的普遍不滿。人們對人工智慧（AI）泡沫化日漸日漸擔憂，與白領失業率居高不下、低階職缺匱乏、勞工的焦慮和Z世代的絕望不謀而合。

正如許多高階主管所言，企業財報越來越揭示出一種「分叉」或「K型」經濟，用來描述富人和窮人截然不同的發展軌跡。富裕族群消費自由，收入最高的10%人口的消費支出佔總消費支出的近50%，並且承擔關稅帶來的成本上漲，但是低收入消費者日漸感受到經濟與財務壓力。

AI應用普及，助長白領裁員潮

Challenger的報告顯示，重組、業務部門關閉以及市場或經濟狀況是2025年裁員的主要原因，其中數萬個工作機會流失也與AI的應用直接相關。

自2023年以來，企業已將超過7萬個裁員名額直接歸因於AI，透過自動化例行工作、重組團隊結構，企業能用更少的人力維持甚至擴大產出。

多家投資銀行形容，美國經濟目前陷入「無就業人數成長」的復甦，財務數字變好，但需要的人手卻變少了，AI正是關鍵推手。

高盛和美國銀行的研究部門分析師都指出，此次復甦主要體現在金融業，股價與獲利大增便是明證，同時白領就業機會卻持續減少。由於「永久裁員」模式的出現，「無就業機會的經濟成長」和「流程重於人」的時代悄然到來。

