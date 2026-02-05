美國伊朗同意2/6阿曼對談 議程仍存在分歧

（中央社華盛頓/杜拜4日綜合外電報導）美國和伊朗官員表示，兩國已同意6日在阿曼舉行會談，但雙方在議程上仍存在分歧：華府堅持談判應包括德黑蘭的飛彈武器庫，而伊朗則矢言只討論核子計畫。

路透社報導，這項艱難的外交努力是在緊張局勢升級之際進行。目前美國正向中東增派兵力，區域各國則極力避免許多人擔憂可能升級為全面戰爭的軍事衝突。

近日來，雙方在會談範圍和地點上的意見分歧，引發外界懷疑會議能否如期舉行，也使得美國總統川普可能兌現要攻擊伊朗的威脅。

川普今天被美國國家廣播公司新聞網（NBC News）問及伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）是否應該擔心時，他回答說：「我會說他應該非常擔心。是的，他應該要擔心。」

他補充說，「他們正在與我們談判」，但未詳細說明。

在川普發表談話後，美國和伊朗官員表示，雙方在最初接受土耳其伊斯坦堡（Istanbul）為會談地點後，已同意將地點轉移至阿曼首都馬斯開特（Muscat）。

一名白宮官員告訴法新社，在有報導稱談判因地點和形式分歧而瀕臨破局後，美國仍將於6日在阿曼與伊朗舉行核談判。

在美國證實這項消息前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也表示，會議預計將在馬斯開特舉行。

但沒有跡象表明雙方已在會談相關議程上找到共同點。

伊朗一直推動將談判範圍限制在討論伊朗與西方國家長期的核爭端上。

但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天提出了不同看法。

盧比歐告訴記者，「如果伊朗人想見面，我們準備好了」，但他補充表示，除了核問題，談判還必須包括伊朗彈道飛彈的射程、德黑蘭當局對中東各地武裝代理組織的支持，以及伊朗對待本國人民的方式。

然而，一名伊朗高階官員表示，伊朗的飛彈計畫「不在討論範圍內」。另一名伊朗高階官員則說，德黑蘭歡迎就核爭端進行談判，但美國堅持處理非核問題可能會危及會談。

官員表示，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）預計將與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及伊朗外長阿拉奇一同參與會談。（編譯：李佩珊）1150205