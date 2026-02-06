美國伊朗在阿曼間接會談 或建立「會談框架」擠出正面進展



伊朗與美國6日在中東國家阿曼就德黑蘭的核計畫舉行間接會談。半島電視台從阿曼方取得的消息顯示，目前雙方取得的成果是，建立一個可運作的會談框架繼續談下去，但這最終是否會促成直接會談猶未可知。

以色列時報報導，美國此前在波斯灣地區加強了軍事部署，以回應伊朗對國內反政府抗議活動進行血腥鎮壓。隨著雙方緊張關係不斷升溫，讓外界擔憂兩國可能發生軍事衝突。如今，美國與伊朗在阿曼首都首都馬斯開特（Muscat）舉行間接會談，原定於當地時間上午10點開始，但伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr news agency）報導稱，會談被延後了大約1個小時。

第一輪會談似乎持續了大約一個半小時，第二輪會談在下午展開。這兩輪會談中，伊朗代表團都是先與阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）會面，而美國代表團則是在伊朗代表團離開後，才抵達馬斯開特的會談地點。

阿曼外交部在社群媒體X證實，已就伊朗核計畫與伊朗和美國間進行斡旋。 阿曼外交部長阿布塞迪先分別會見了伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi），之後又會見了美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff），以及白宮顧問、川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

阿曼表示，「磋商的重點在於，為了恢復外交與技術談判，而創造適當的條件，並強調這些談判的重要性；各方都決心確保談判成功，以實現持久的安全與穩定。」

美伊間接會談談什麼？

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日表示，美方希望談判內容涵蓋德黑蘭的核計畫、彈道飛彈、對區域內代理恐怖總之的支持，以及「他們如何對待自己的人民」。

但伊朗方面，希望雙方在這場會議只談論核問題就好。

美伊或建立「會談框架」

英國廣播公司報導，但這場間接會談的討論範圍仍不明確，在彼此互不信任的狀況下，2國立場仍相距甚遠。外界的期待是，如果討論順利，可能為正式談判建立一個框架。

半島電視台報導，從阿曼方面傳出的訊息顯示，至少雙方之間的分歧正被修補或縮小。

這場間節會談已進展到一個階段，即伊朗和美國都向阿曼外長提出了各自的談判理解。因此，目前雙方似乎達成的成果是，他們可以擁有一個可運作的會談框架，而這被視為正面的進展。也就是，雙方可能對於要在哪裡談、什麼時候談、談哪些項目有個初步架構。

然而，目前這場間接會談是否會促成未來直接談判，以及最終結果是否會按照美國或伊朗的意願而定，這仍然是一個懸而未決的問題。

