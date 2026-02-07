美國佛州下起「綠鬣蜥雨」超震撼！多到居民撿來做塔可



喜愛溫暖、潮濕氣候的強勢物種綠鬣蜥，近日在美國佛州意外遇到生態危機。近期當地遭逢罕見嚴寒及大規模降雪，過往向來溫暖的佛州也出現飄雪情況，並刷新低溫紀錄，導致當地綠鬣蜥凍僵，紛紛從樹上掉落。居民除了移除街道上的綠鬣蜥外，甚至將其製作成塔可，相關影片也引發大量觀看。









美國佛州下起「綠鬣蜥雨」超震撼！全部石化畫面曝「居民撿來做塔可」

因罕見寒流影響，佛州當地超過5千隻綠鬣蜥凍僵掉落。。（圖／翻攝Gray Davis臉書）





綠鬣蜥在氣溫低於攝氏7度時，會陷入癱瘓狀態並從樹上掉落地面，但在此情況下仍可存活好幾天，直到氣溫恢復正常。根據《NBC》報導，近期因寒流影響，導致佛州出現超過5,000隻綠鬣蜥掉落，當局也開始進行捕捉，並指出：「作為一種入侵物種，綠鬣蜥過去對佛羅里達州的環境和經濟造成嚴重負面影響。在如此短的時間內清除超過5,000隻這種外來蜥蜴，全靠當地政府工作人員與居民的努力，才能達成。」

當局授權民眾捕獵，有人把綠鬣蜥肉取下做料理。（圖／翻攝Gray Davis臉書）

由於佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）授權民眾無須許可即可獵捕綠鬣蜥，社群平台上也有民眾分享將捕獲的綠鬣蜥製作成塔可的影片，意外引發大量觀看。該名民眾指出，綠鬣蜥其實相當美味，口感像是「樹上的雞」，與其丟棄浪費，不如食用。此外，該男子還將綠鬣蜥的蛋製作成沾醬，也意外地十分美味。

該民眾發現綠鬣蜥蛋也是很好的醬料食材。（圖／翻攝Gray Davis臉書）













