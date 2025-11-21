美國佛州迪士尼又出事! 一個月內5人命喪園區惹議
民視新聞／吳若望 綜合報導
本該充滿歡樂的美國迪士尼又出事了！位於佛羅里達州的奧蘭多迪士尼樂園，又有一人死在園區內。這是一個月內，第5個人命喪迪士尼園區。法醫沒有公布最新的死亡案件的人名，只說遺體已經由私人醫師帶走，死因也沒公布。消息傳出後讓不少人議論紛紛，迪士尼到底怎麼了？
主播：「迪士尼又有一人死亡，不到1個月內迪士尼有5人死亡。」
8日美國佛州迪士尼樂園薩拉托加泉度假村，有一名身分不詳的人死在裡面，但死因不詳。這個維多利亞式風格的高級度假村，就在湖濱觀景區，靠近迪士尼之泉購物中心，每晚住宿要價2300美元，超過新台幣7萬。更離奇的是時間倒轉到10月14日，有一名31歲的迪士尼鐵粉，在佛州迪士尼輕生。10月21日還有一名60多歲男子，因病死於福特荒野度假村。
接著10月23日，有一名足球教練，在迪士尼園區內墜樓身亡。11月2號一名40多歲女子，在迪士尼流行世紀度假村，被發現失去生命跡象，送醫不治。一連串的死亡案件，園方和警方都沒有詳細說明。本該充滿歡樂的迪士尼，怎麼多次有死神降臨？到底發生什麼事情，外界充滿各種猜測！
