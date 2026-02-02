美國佛州酷寒奇景！鬣蜥被凍僵從樹上掉落

▲強烈冰風暴襲擊美國，佛羅裡達州南邁阿密，一隻被凍僵的鬣蜥一動不動地躺在房子的露台上。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國遭遇強烈冬季風暴襲擊，不僅美東與美中出現罕見低溫與降雪，就連位於最南端且向來溫暖的佛羅里達州都未能倖免，佛州坦帕甚至觀測到降雪，南佛羅里達州的樹上，原先冬眠的鬣蜥也不敵冰風暴來襲，被凍僵後直接掉落在路上，形成罕見的鬣蜥雨。

根據美國佛羅里達州邁阿密當地電視台WPLG Local 10 News報導，週日清晨，一波寒流侵襲南佛羅里達，一名當地的鬣蜥專家收集無法動彈的爬行動物。

廣告 廣告

這些冷血動物在氣溫過低時會從樹上掉落。週日當天，整個南佛羅里達地區的氣溫降至華氏30多度，換算約攝氏 1～4 度。

鬣蜥解決方案（Iguana Solutions）公司的基爾戈（Jessica Kilgore）表示，她已經收集了數百磅重的鬣蜥，她回憶，上一次出現這樣的低溫時，發現大多數被凍僵的鬣蜥都在海灘附近，從冰冷海水吹來的空氣對牠們來說更冷，而且那裡的風勢也更強，會把牠們從樹上吹落。

事實上，鬣蜥只是暫時凍僵，並不是被凍死，她補充說明，預計早上還會發現更多鬣蜥，大概會持續到上午 11 點左右，等氣溫回升到足以讓牠們甦醒、牠們可能會再爬回樹上。

鬣蜥在當地屬野生動物，沒有許可證無法飼養或任意轉移，基爾戈表示，「我們不被允許將這些動物轉移到其他地方。有些人會試著幫牠們加熱，然後放生。如果你是在自己私人土地上這麼做，那是你個人的選擇」；佛羅里達魚類與野生動物保育委員會已設立收容點，他們會以人道方式讓鬣蜥安樂死，確保牠們不會受苦。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新生小牛寒流凍僵！美國農戶抱進屋救命 孩子沙發陪睡取暖超治癒

黃金價格一度跌破4500美元！跌勢到盡頭了嗎？全球分析師看法分歧

iPhone 17為何能持續熱銷？蘋果營收創高 專家分析背後原因