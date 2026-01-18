「美國佬滾！」格陵蘭人抗議川普想硬上：還不是為了石油和礦

2026年1月17日，格陵蘭首府努克民眾在美國領事館前示威，抗議川普想強佔，一面橫幅寫著「美國佬，滾回家（YANKEE, GO HOME）」。美聯社



美國總統川普在拿下委內瑞拉後，近日將重點放在丹麥的自治領地格陵蘭，17日宣布針對反對美國佔有格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅。丹麥與格陵蘭都發生抗議遊行，在格陵蘭首都努克（Nuuk），民眾舉標語「美國佬，滾回家」（YANKEE, GO HOME）；有年輕格陵蘭人表示，川普根本都是為了格陵蘭的石油和礦藏。

綜合《紐約時報》與美聯社報導，格陵蘭首都努克17日舉行示威，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也現身參與，爬上雪堆揮舞格陵蘭旗幟，帶領民眾走過市中心。努克市人口不到2萬，且正值嚴冬，數百人參與遊行，對這座城市而言實屬罕見畫面。

廣告 廣告

民眾舉著標語，寫著「美國佬，滾回去」、「不就是不」、「格蘭陵這樣就很好」，還有其他激烈的粗話；除了努克，格陵蘭島上其他城鎮也都有示威，而丹麥首都哥本哈根和其他城市也有遊行抗議。

許多格陵蘭人表示，川普多次暗示美國「無論如何都會佔有格陵蘭，不論他們喜不喜歡」，令人忍無可忍。

67歲格陵蘭居民約翰森（Kristian Johansen）表示，當地現在人心躁動，「美國每次發出新聲明，都只讓事態變得更糟」。63歲的克里斯滕森（Angu Kristensen）說：「跟一個啥都不懂的人，真的是不知道要怎麼說。」

2026年1月17日，格陵蘭首府努克，民眾遊行到美國領事館前示威，抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社

美聯社

2026年1月17日，格陵蘭首府努克，民眾遊行到美國領事館前示威，一名婦女帶孩子一起來參與。美聯社

格陵蘭總理尼爾森帶領群眾抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社

不只中老年人，格陵蘭參與示威的民眾男女老少都有。25歲的歐森（Parnuna Olsen）表示，格陵蘭「不干那位美國總統的事」，如果川普來格陵蘭，絕不會受到歡迎，至少她自己絕對不會以禮相待。

川普去年初就任以來，陸續對巴拿馬運河、格陵蘭發出聲索，去年初已有民調顯示，逾85%格陵蘭人反對成為美國的一部分，這份情緒在川普的推波助瀾下有所上升。大部分民眾表示，若要加入美國，他們寧願繼續作為丹麥的自治領地，生活水準和自治權都比較高；格陵蘭總理尼爾森13日在與丹麥總理舉行的聯合記者會上重申：「如果要在美國和丹麥之間二選一，我們選丹麥。」

前格陵蘭議員馬丁努森（Tillie Martinussen）告訴美聯社，美國起初還自詡為格陵蘭的朋友，聲稱他們對格陵蘭會比丹麥做得更好，「結果現在公然威脅我們」，變成格陵蘭的自由之戰。

誰相信川普是為了國安？

美聯社近日訪問格陵蘭民眾，許多人都不認同川普聲稱佔有格陵蘭是為了應對中俄威脅的說法。暖氣設備工程師溫特納（Lars Vintner）說：「我認為他管好他自己就行了，還想把格陵蘭怎樣？他一直說什麼格陵蘭水域和我們國家哪裡有中國人和俄羅斯人，我們島上也就5.7萬人口，我唯一看過中國人的地方是在快餐店裡。我們每年夏天都會出海打魚，但我從沒看到中國船或俄羅斯船。」

另一名在港口受訪的居民喬瑟夫森（Gerth Josefsen）也說，沒看過中俄船隻，這10年來只看到過一艘俄羅斯漁船。

2026年1月17日，格陵蘭首府努克，民眾遊行到美國領事館前示威，抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社

2026年1月17日，格陵蘭首府努克，民眾遊行到美國領事館前示威，抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社

美聯社

2026年1月17日，格陵蘭首府努克，民眾遊行到美國領事館前示威，抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社

美國在1867年、1946年兩度嘗試要收購格陵蘭，川普不是第一個看上格陵蘭戰略位置和自然資源的美國總統。丹麥無意放棄格陵蘭，格陵蘭人也無意成為美國人；美國和丹麥皆為北約（NATO）成員，如果川普確實是為了防堵中俄，實際上可以透過北約與丹麥合作。

21歲的馬汀森（Maya Martinsen）告訴美聯社，她不相信川普是為了美國安全才想要格陵蘭，「我知道這和國安沒關係。我認為那都是為了我們還沒開發的石油和礦產」，美國佬基本上是把她的家鄉當成一筆交易。

週末在哥本哈根參與示威遊行的布倫（Maria Meier Brun）說，她父親是格陵蘭人，丹麥和格陵蘭之間有很多歷史傷痕，但是兩地人民之間也有一種團結：「我們不是美國人，也永遠不會成為美國人。以前我們偶爾還會想和美國當夥伴，但現在，我一點都不想了。」

更多太報報導

諾貝爾獎章不能易主？早就有人獻給納粹 也有人寧願溶掉

把諾貝爾和平獎送給川普？委員會打臉：獎項不可轉讓

【一文看懂】川普為何想買格陵蘭？現在買可能要花多少錢？