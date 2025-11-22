美國俄烏和平方案需補強 歐洲挺基輔爭取更好條件
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。
綜合法新社和路透社報導，在約翰尼斯堡（Johannesburg）20國集團（G20）峰會場邊，歐洲及其他西方領袖緊急磋商，試圖就美國總統川普（Donald Trump）要求烏克蘭在感恩節（11月27日）前同意這項28點俄烏和平方案一事，提出一致的因應立場。
川普並未出席這次在南非舉行的會議。
這份美國方案納入了俄羅斯若干核心訴求，在多個歐洲國家引來審慎的批評。各國領袖一方面肯定川普試圖停止戰事的努力，另一方面也體認到，方案中部分條件對烏克蘭而言難以接受。
西方國家領袖在聯合聲明表示：「我們的原則很清楚，不能以武力改變邊界。同時，我們也很關切這項計畫有關對烏克蘭武裝部隊設限的建議，這將使烏克蘭暴露在未來遭受攻擊的風險之下。」
簽署這項聲明的包括英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐洲聯盟的領袖，也包括加拿大總理與日本首相。
多國領袖表示，他們「樂見美國持續致力為烏克蘭帶來和平」，並認為美方提出的28點計畫「包含朝這個目標邁進的重要元素」。
聲明並指出：「因此，我們認為這份草案是一個基礎，但仍需進一步研議。」
聲明強調，「與歐盟及北大西洋公約組織（NATO）相關的要素在實施上，必須分別獲得歐盟與北約會員國的同意」。
他們補充表示：「我們已準備好參與協商，以確保未來的和平能夠持續。」
川普昨天明確要求，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）必須在27日前接受他的28點方案，其中包括要求烏克蘭割讓領土、接受軍事限制以及放棄加入北約的訴求。
他說，如果澤倫斯基「不喜歡，他們就只能繼續打仗」。他還說，「在某個時間點，他（澤倫斯基）將必須接受他還沒接受的事」。（編譯：蔡佳敏）1141123
其他人也在看
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 1 天前
G20領袖峰會在即 歐盟將與烏克蘭商討和平計畫
（中央社約翰尼斯堡21日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，她和歐盟領袖們會在即將召開的20國集團（G20）峰會期間聯繫烏克蘭總統澤倫斯基，以商討美國提出的一項和平計畫。中央社 ・ 1 天前
美施壓烏克蘭接受和平方案 傳威脅切斷情報與軍援
路透社今天(21日)引述2名知情人士報導，華府威脅要切斷與烏克蘭的情報共享和武器供應，以迫使基輔同意美國提議的和平協議框架。 消息人士表示，基輔這次面臨到比前幾次和平談判更大的壓力。美國希望，烏克蘭在27日前同意這項它斡旋的和平協議框架。 其中一位消息人士說：「他們想結束戰爭，而且是由烏克蘭來付出代價。」 一個美國高級軍事官員組成的代表團20日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，討論結束戰爭的和平之路。 美國駐烏克蘭大使和率領代表團的美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)稱這項會晤取得了成功，並表示華府尋求為美烏兩國簽署相關文件擬定「積極的時間表」。中央廣播電台 ・ 1 天前
美國缺席 南非G20峰會通過聚焦氣候變遷宣言
20國集團(G20)主要經濟體領袖今天(22日)齊聚南非，通過了一項關於應對氣候危機和其他全球挑戰的宣言。美國抵制今年的G20峰會，而該宣言的起草過程中並未徵求美國的意見，一位白宮官員稱此舉「可恥」。 南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)的發言人告訴記者，該宣言使用了華盛頓一直反對的措辭-「無法重新談判」，這反映出南非與川普政府因為這項峰會上所導致的緊張關係。 該名發言人表示：「我們為此努力了一整年，過去一周更是無比緊張。」 拉瑪佛沙此前曾表示，各方針對峰會宣言「達成了壓倒性共識」。 據4位知情人士透露，G20特使21日起草了一份領袖宣言草案，美國並未參與其中。 這項宣言使用了川普政府長期以來不喜歡的措辭，包括強調氣候變遷的嚴重性，以及更好地適應氣候變遷的必要性，並讚揚促進再生能源發展的目標，另外並指出貧困國家背負著沉重的債務負擔。 美國2026任G20輪值主席國 交接儀式無代表出席 G20宣言中提及氣候變遷顯然無視美國總統川普的立場。川普長期對人類活動造成全球暖化的這項科學共識持質疑立場。美國官員曾表示，他們將反對在G20宣言中提及氣候變遷。 拉瑪佛沙在峰會開幕致詞時表中央廣播電台 ・ 15 小時前
南非G20峰會美國缺席 領袖宣言草案聚焦氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）主要經濟體領袖今天齊聚南非，參加美國抵制的峰會，尋求就一份宣言草案達成協議。這項草案主要聚焦於氣候變遷。中央社 ・ 19 小時前
G20峰會約翰尼斯堡登場 南非總統強調多邊主義
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在約翰尼斯堡主持20國集團（G20）峰會開幕時強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。中央社 ・ 19 小時前
針對違法垃圾傾倒案 陳其邁強調嚴查嚴辦並對惡質政治抹黑提告
[Newtalk新聞] 針對近期發生台南生活垃圾違法在高雄傾倒破壞環境事件，以及惡質抹黑行為，高雄市長陳其邁今(22)日嚴正強調，高市府對於任何破壞環境的犯罪行為，將一律嚴查嚴辦、絕不寬貸，同時將採取法律行動遏止政治人物的惡意抹黑行為。 陳其邁指出，11月中旬，台南的生活垃圾在高雄被市府警察局與環保局發現後，市府立即啟動偵辦，昨日涉案共犯包括岡山的里長李有財等，已全部繩之以法。陳其邁強調，面對這種胡亂傾倒垃圾、破壞環境的相關犯罪，市府一律嚴查嚴辦。 陳其邁表示，高市府未來在司法程序及求償，將用最嚴格的標準來嚴正執法，務必除惡務盡。他也再次重申，若有任何人在高雄亂倒垃圾破壞環境，市府一定會嚴厲地來執行法律，絕不寬貸。 除了針對犯罪行為的嚴查外，陳其邁也針對立法委員陳菁徽利用李有財個人臉書上的變造合成照片，進行惡意連結、栽贓抹黑一事，表示將進行提告，以遏止惡質的政治抹黑操作。 陳其邁進一步駁斥陳菁徽委員的政治連結邏輯，認為其說法顯然是一種惡意的連結與抹黑。陳其邁也提出反問，如按照陳菁徽的邏輯，她在之前曾經因為洩露病人個資被判刑入罪，難道如果在網路上，有人也利用合成照片或是與她的合照，來連結新頭殼 ・ 13 小時前
影／永靖鄉米食果苗節 吃米食點心、領水果苗吸引民眾大排長龍
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度的「永靖鄉米食果苗節」農特產品推廣暨公益關懷活動於今（22）日下午互傳媒 ・ 18 小時前
張震憑「幸福之路」二度影帝 哽咽致謝爸爸張國柱｜#鏡新聞
持第62屆金馬獎昨天(22日)晚上揭曉，大家最關注的最佳女主角獎，可以說是競爭相當激烈，最終，由中國影星范冰冰以電影《地母》成功封后，她人沒到現場，由導演代為領獎，范冰冰透過電話發表感言，哽咽感謝金馬執委會給她的肯定，情緒激動到一度說不下去。至於男主角大獎，則是由張震二度登上影帝大位，他在台上激動感謝，帶他入行的明星父親張國柱。鏡新聞 ・ 1 小時前
兒少彩繪成移動美術館! 高雄輕軌列車「童畫號」即日起上路
「還我特色公園行動聯盟」（特公盟），今（22日）下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。此次彩繪活動以一列高雄輕軌列車共5節車廂，由兒童、青少年發揮創意彩繪，他們拎著油漆刷、自由時報 ・ 18 小時前
綠「打鄭圍韓」有效？ 牛煦庭回擊：不會奏效的！
民進黨近來猛批國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖受難者秋祭，還要立法院長韓國瑜表態，外界揣深這是「打鄭圍韓」的策略。對此，國民黨立委兼黨發言人的牛煦庭分析認為，民進黨無時無刻都想要製造國民黨的內亂，「這一個套路，成功機會不是特別高。」中天新聞網 ・ 1 小時前
安捷航空爆胎發現機身受損 運安會要求強化疑似重落地通報機制
安捷航空去年11月完成緊急醫療服務（EMS）飛返金門機場備勤時爆胎，後續幾日檢查發現機身部分受損，疑似曾發生重落地釀成。國家運輸安全調查委員會調查認為，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現航機結構損害。民航局表示，安捷已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，每月提報。自由時報 ・ 2 小時前
熱帶氣旋侵襲澳洲北領地 強風豪雨導致停電
（中央社雪梨23日綜合外電報導）威力強大的熱帶氣旋昨晚橫掃澳洲北領地（Northern Territory），風速高達每小時110公里，導致多處樹木傾倒、交通號誌損壞，並造成停電。中央社 ・ 3 小時前
金馬62／陳雪甄壓倒性獲最佳女配 與導演約好「不准漲價」
獲獎上台時陳雪甄情緒十分激動，但她在慶功宴上笑說自己還是有冷靜地把想講想感謝的話都講完了，其他還有要謝的會發文致謝，她說想把獎獻給所有擔任配角的人，這話其實已經想講很久，「從第一次入圍金馬獎就很想講這些話、一直想著有一天上台就想講！身邊很多工作人員沒有被...CTWANT ・ 6 小時前
藍營新北派李四川最強？藍議員曝"最佳參選時間點"！
論壇中心/綜合報導匯流新聞推出新北市長民調，顯示如果藍綠一對一，國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧，如果藍綠白三腳督，李四川和蘇巧慧則在誤差範圍內，而黃國昌則是墊底，而台北市副市長李四川目前正忙於處理輝達落腳北市，未對選舉做過多回應，只回專心市政。＜更多內容請看影片連結＞國民黨新北市議員林金結在《頭家來開講》節目中表示，民進黨的蘇巧慧現在勤跑行程，而國民黨也在中常會請主席開始啟動選戰相關行程，我認為對李四川來說，在輝達事件處理完之後，「農曆年前宣布，過完年後開始投入選新北的行程」，輝達備忘錄應該農曆年前就會簽完，然後預估十月左右會動工，林金結更提到，我們這些小雞也期盼李四川能夠按照，以前侯友宜3月1日開始投入選舉，「3月1日投入選舉，這是一個最剛好的時間點」。原文出處：處理完"輝達"就參選！林金結：李四川3/1宣布最好！ 更多民視新聞報導不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了民視影音 ・ 6 小時前
法拉盛36歲華男長島作業時觸電重傷 緊急送石溪醫院搶救
紐約長島布倫特伍德(Brentwood)一名男子在作業時不慎觸碰高壓電線，於21日下午被電擊重傷，目前仍在醫院接受治療。世界日報World Journal ・ 9 小時前
錫安教會金明日牧師之女呼籲美國議員幫助其父獲釋
中國錫安教會領袖金明日等18位教會成員本周遭檢方正式批准逮捕，據稱被指控「非法使用信息網絡」，若罪名成立或面臨三年監禁。美國總統特朗普誓言要「拯救我們偉大的基督徒群體」之際，金明日之女呼籲華盛頓協助促其父獲釋。德國之聲 ・ 13 小時前
G20峰會首日就通過宣言 南非官員：美國施壓我們不准通過
20國集團（G20）峰會22日在南非約翰尼斯堡開幕，第一天就打破傳統，在美國抵制峰會的情況下通過一份領袖宣言。太報 ・ 14 小時前
烏克蘭與美國將在瑞士商談替代和平方案
烏克蘭總統澤連斯基不願直接接受美國總統特朗普提出的和平計劃。他已確定派往瑞士與美國代表進行談判的小組成員。烏克蘭的歐洲支持國家代表也將與美國進行談判。德國之聲 ・ 13 小時前
川普現在就要和平！FT：美特使向烏克蘭與歐洲發最後通牒 幾乎沒得談
美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施加巨大壓力，要求他在總統川普視為「合適」期限的27日感恩節簽署美俄兩國總統特使共同起草「28...聯合新聞網 ・ 1 天前