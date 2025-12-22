美國保守派陣營大搬風 傳統基金會大咖跳槽彭斯創立政策組織

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國保守派陣營內部意識形態衝突加劇之際，前副總統彭斯(Mike Pence)所屬的政治團體，正從保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)挖角多名高層官員。

華爾街日報22日獨家報導，彭斯於2021年創立、總部位於華府的政策倡議組織「推動美國自由」(AAF)，計畫聘用約15名傳統基金會員工，其中包括多位重要領導人物。

彭斯在接受華爾街日報專訪時表示，他長期以來敬重傳統基金會，但如今認為該組織「已經背離自身原則」，原因包括擁抱孤立主義、不再支持烏克蘭對抗俄羅斯、支持部分關稅政策，並支持小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生部長等。

廣告 廣告

彭斯說：「這些人之所以轉向我們，是因為傳統基金會以及其他一些聲音與評論者，已經擁抱大政府的民粹主義，並願意容忍反猶太主義。」

加入AAF的人士包括傳統基金會法律與司法研究中心主任馬爾科姆(John Malcolm)、資料分析中心主任達亞拉特納(Kevin Dayaratna)，以及經濟政策研究所所長史登(Richard Stern)。AAF表示，還將再聘用約10餘名其他員工。馬爾科姆也將帶走其中心團隊的7名成員。

對此，傳統基金會開發長奧利瓦斯特羅(Andy Olivastro)發表聲明，批評部分離職員工。他表示，馬爾科姆與另一名員工已因「行為不符基金會使命與標準而遭解職」。

隨著共和黨為未來數年的方向佈局，而川普總統的任期將於2029年1月結束，保守派團體正激烈競逐影響力，相關角力在亞利桑那州21日舉行的「America Fest」活動中浮上檯面，重量級講者就共和黨未來路線展開激烈交鋒，包括是否應積極塑造國際秩序、採取何種經濟政策、如何處理社會議題，以及誰將成為下一代領袖等。

AAF呼籲共和黨籍國會議員採取強硬立場，支持台灣抵抗中國侵略，認為美國在印太地區的戰略貫穿台灣，拋棄台灣就等於孤立美國盟友，助長中國脅迫日本、南韓，因此維護台灣獨立對美國外交政策至關重要。彭斯今年1月曾訪台，會晤賴清德總統與蕭美琴副總統。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國又下通牒要求日本撤回「台灣有事」 小泉防相1句話霸氣KO

51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了

自由說新聞》不單純！北京超慘車禍畫面流出！中共「強制靜音」慘遭民怨洗臉

「40天被70名男人洩慾」 12歲少女遊日遭生母遺棄慘淪性奴

