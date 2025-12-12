美國修改和平協議提案 克宮暗示可能不滿意

克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)今天(12日)表示，莫斯科尚未看到美國在最近一輪美烏會談後的修訂版和平方案，但暗示，莫斯科可能不滿意其中部分內容。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)10日表示，基輔已在與美國總統川普 (Donald Trump)女婿庫許納(Jared Kushner)及其他美方高層官員的會談中，就戰後重建計畫的關鍵要點達成共識。

澤倫斯基指出，正在推進制定一份「經濟文件」的相關工作，並說烏克蘭的立場「完全與美方一致」。

美國一直尋求在烏克蘭成立投資基金，將稀有金屬等產業列為戰後重建的核心計畫。

在華爾街日報(Wall Street Journal)日前報導指出，華府提議的和平方案包含投資俄羅斯稀土與能源的構想後，莫斯科方面也釋出訊號，表示有意吸引外國投資。

鄂夏柯夫今天表示，俄方尚未看到新的美國提案，但暗示莫斯科可能不會對這份修改提案持正面態度。

他向媒體表示：「我們還沒有看到美方草案的修訂版本。等看到之後，很多內容我們可能不會喜歡，這是我的感覺。」

歐洲與烏克蘭官員預計將在週末進行密集會談。鄂夏柯夫補充，克里姆林宮需要先觀察這項會談的結果。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)11日表示，俄美之間在烏克蘭問題上已不存在「誤解」，但也強調，莫斯科希望任何和平方案都能納入對所有相關方的集體安全保障。(編輯：陳士廉)