美國修改新生兒施打B肝疫苗建議 疾管署拍板維持全面接種

隸屬美國疾病管制中心（CDC）的ACIP，近日通過修改新生兒接種B型肝炎疫苗建議，由原本應於出生24小時內接種「出生劑」，改為由雙親與醫療人員共同討論、評估是否接種；出生時未接種的新生兒，則建議延後至出生滿2個月後接種第1劑。

我國疾管署今日對此表示，台灣過去B型肝炎盛行率偏高，主因即為母子垂直感染，因此自1986年7月起，全台新生兒皆須公費接種3劑B型肝炎疫苗。

疾管署進一步指出，由於台灣未接種世代的B型肝炎盛行率仍高，整體B型肝炎造成肝硬化、肝癌等疾病負擔與美國全然不同，為持續降低B型肝炎盛行率，在諮詢台灣ACIP專家後，決定維持現行新生兒全面接種政策。

根據疾管署統計，台灣2025年（2024出生世代）B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，已高於國際水準；6歲以下兒童B型肝炎帶原率，也已由政策實施前的10.5%，下降至0.8%以下。