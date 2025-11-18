美國停止生產1美分！最後5枚硬幣身價暴漲，專家估價最高可達上億台幣

美國12日在費城鑄幣局（U.S. Mint）鑄造最後一批供市面流通的1美分硬幣，其中最後5枚都刻有特殊的Omega符號（Ω），並不會流入市場，政府計劃將這些硬幣在未來進行拍賣，專家估計拍賣價最高可達500萬美元（約合新台幣1億5603元）。

1美分硬幣最早是根據1972年的《鑄幣法》授權生產，但近年因生產成本上升而停鑄——每枚1美分硬幣的鑄造成本為3.69美分。

2025年11月12日。在美國費城鑄幣局，最後一批的1美分硬幣。（AP）

美國財政部表示，最後這5枚帶有Omega符號的1美分硬幣會在將來舉行拍賣，但目前尚未公布具體時間和細節。稀有硬幣價格指南《Greysheet》發行人、同時也是專業錢幣學家協會（Professional Numismatists Guild）執行董事的菲根鮑姆（John Feigenbaum）告訴今日美國報（USA Today），這些硬幣將會讓收藏家為之瘋狂，是他們「完整套組」中不可或缺的一部分。

菲根鮑姆估計，每枚硬幣可能價值200萬（約合新台幣6241萬元）到500萬美元（約合新台幣1.56億）。

另一位專家、德州博蒙特（Beaumont）的環球金幣與金條公司（Universal Coin & Bullion）總裁富爾傑恩茲（Mike Fuljenz）則稍微保守，他表示在諮詢其他硬幣商後，他們認為最後鑄造的那枚硬幣拍賣價可能高達100萬美元（約合新台幣3120萬元），倒數第二和第三枚則可能各售1萬到2萬美元。

然而，費城地區的稀有錢幣收藏家韋佛（Richard Weaver）則認為，美國財政部司庫畢治（Brandon Beach）在拍照時手握最後一枚1美分，可能已經對硬幣造成損害。韋佛表示：「你看那張照片，他用手指直接碰觸硬幣。銅對汗水和皮膚油脂非常敏感，任何專業的收藏家都會把這點考慮進去。」

2025年11月12日。在美國費城鑄幣局，財政部司庫畢治（Brandon Beach）手握最後一批的1美分硬幣。（AP）

此外，他認為最後這5枚1美分硬幣只是儀式性鑄造，未來不會流通，所以其價值可能會下降；他解釋：「這些硬幣本來就是為了稀有性而製造。你看那些拍賣價上百萬的硬幣，多半是100或200年前的老硬幣，當時並非刻意為收藏而鑄造，但保存至今、數量極少，才會如此珍貴。」

美國總統川普（Donald Trump）今年2月在「Truth Social」上發文表示：「美國長期鑄造的1美分，每枚成本竟然超過兩美分，簡直太浪費！我已指示財政部長停止鑄造新的1美分。」

根據《福斯財經網》，2024財年，1美分佔鑄幣局流通硬幣總產量的57％，總共約56.1億枚；停止生產1美分預估每年可節省約5600萬美元的生產成本。

雖然停止鑄造，但現有1美分硬幣將繼續使用，財政部表示，目前市場中約有3000億枚流通；此外，鑄幣局還將持續生產限量的收藏版本。

然而，一些零售商和餐廳已經開始出現1美分硬幣短缺的情形，只能把現金交易四捨五入到最接近的5分位。

