美國傳奇球星抗癌多年！於睡夢中離世 享年52歲

美國美式足球球星史蒂夫·坦奈爾辭世，享年52歲。（示意圖／翻攝自pexels）





美國大學美式足球界傳出噩耗，南卡羅來納大學（University of South Carolina）前傳奇四分衛史蒂夫·坦奈爾（Steve Taneyhill），於15日在睡夢中辭世，享年52歲。校方已證實死訊，並對外發布正式聲明，消息一出震驚體壇。

根據《The Spun》報導，校方指出，坦奈爾是南卡羅來納大學美式足球史上極具代表性的人物，也是校史紀錄保持人、名人堂成員，對球隊發展具有深遠影響。聲明中表示：「史蒂夫·坦奈爾是一位創下多項紀錄的南卡羅來納大學四分衛，同時也是成功的高中教練與地方企業人士，如今不幸辭世，享年52歲。」

坦奈爾的親友表示，他近年長期與癌症對抗，病況已持續一段時間，最終在睡夢中辭世，享年52歲，與妻子育有2名子女。家屬對外低調處理後事。消息曝光後，各界紛紛表達哀悼之意，表達對他多年來為美式足球界付出與貢獻的追思。南卡羅來納大學方面也表示，未來將以適當的方式追思這位曾為校隊寫下輝煌歷史的傳奇球星。

南卡羅來納大學表示，坦奈爾出生於美國賓州阿爾圖納（Altoona），1992年至1995年間連續4個賽季擔任南卡羅來納大學先發四分衛，期間累積完成753次傳球、62次傳球達陣，雙雙創下校史新高，傳球碼數達8782碼，為校史排名第二，傳球成功率60.5％。他在場上的優秀表現，帶領南卡羅來納鬥雞隊拿下隊史首場碗賽勝利，寫下重要里程碑。

坦奈爾的傑出表現，也讓他在1992年獲《運動畫刊》（Sports Illustrated）評選為年度最佳新人，同時入選《Football News》全美最佳新人陣容，並於2006年正式進入南卡羅來納大學體育名人堂，肯定其對校隊與大學體育的卓越貢獻。

