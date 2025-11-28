美國傳奇球星離世！享壽74歲 家屬證實曝死因

美國高爾夫球界曾兩度贏得大滿貫賽事冠軍的富齊·佐勒（Fuzzy Zoeller）於近日逝世，享壽74歲。（示意圖／翻攝自Pexel）





美國高爾夫球界的傳奇人物、曾兩度贏得大滿貫賽事冠軍的富齊·佐勒（Fuzzy Zoeller）於近日逝世，享壽74歲，令高爾夫界深感悲痛。

據《thehealthsite》報導，佐勒的家人證實死訊，並表示死因是自然老化引起的併發症，回顧佐勒職業生涯，1979年他憑藉著卓越的發揮，成為史上第三位首次參賽便贏得傳奇賽事的選手；1984年則在一場美國公開賽上贏得勝利，當時他幾乎稱霸了整個高爾夫界。

更為人所稱道的是佐勒對高爾夫運動的熱情與貢獻，他打破傳統高爾夫運動員的刻板印象而聞名，總是為比賽帶來幽默、輕鬆的氛圍，深受球迷喜愛。此外，佐勒一生致力於培養年輕球員，同時更積極參與多項慈善活動，為高爾夫運動及相關項目做出無私的貢獻。

消息傳出後，許多球迷及高爾夫球界人士紛紛透過社群平台表達哀悼，向這位場上的冠軍與場下的良師致敬。

