美國優先庇護「阿非利卡人難民」 南非批：偽造白人種族滅絕陰謀論

來自南非的阿非利卡人難民5月抵達維吉尼亞州華盛頓杜勒斯國際機場。（圖／達志／美聯社）

南非政府批評美國川普（Donald Trump）政府優先處理阿非利卡人（Afrikaners，南非和納米比亞的白人移民後裔）難民申請的決定，指出有關「白人種族滅絕」（white genocide）的說法早已被廣泛駁斥，且缺乏可靠證據。

據《BBC》報導，南非政府提到，本週稍早有多位阿非利卡社群的重要成員聯名發表公開信，駁斥這種敘事，其中部分簽署人甚至批評美國的移民政策，具有種族歧視的嫌疑。

南非政府補充，國內目前只有極少數的阿非利卡人申請移民美國，這顯示他們並未受到迫害。南非最新的犯罪數據也並未顯示，白人比起其他族群更常成為暴力犯罪的受害者。

川普政府於美東時間10月30日宣布將美國年度難民接納上限，從前總統拜登（Joe Biden）設定的12.5萬人調降至歷史最低的7,500人，並表示將優先考慮讓南非的白人難民申請。不過，外界目前無法取得美國接收南非白人的具體數據。

今年稍早，川普曾提出向大多數是荷蘭與法國殖民者後裔的阿非利卡人提供難民身分，起因是南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）簽署了1項法案，允許政府在特定情況下無償徵收土地。目前，大部分私人農地皆由南非白人擁有，但他們僅佔全國人口約7%。

數月前，南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）因指責川普「煽動白人至上主義」並試圖「將白人受害者意象作為暗號」而遭驅逐出境。

去年5月，在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）的1場會晤中，川普更當著拉瑪佛沙的面，聲稱南非的白人農民正遭到屠殺與迫害。

川普甚至舉起1張照片，宣稱那是南非白人受害者的屍袋。不過，《路透社》後來證實該照片其實拍攝於戰亂中的剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo），與南非事件毫無關聯。

白宮同時播放了1段影片，聲稱是白人農民的墳場。但事後證實，影片實際上是南非2020年的1場抗議活動，畫面中的十字架象徵著多年來在暴力事件中喪生的白人農民，而非墓地。事後對於川普捏造證據的行為，華盛頓方面並未作出回應。

