「美國優先」軍備令 胡大任：台供應鏈納入美軍「韌性後盾」契機

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普本月6日簽署行政命令，宣布建立「美國優先軍備移轉戰略」。這項看似保護主義的政策，在前美國印太司令部台灣業務負責人、現任LAKI ROBOTICS執行長胡大任眼中，卻是台灣國防產業千載難逢的機會。他受訪分析，美方新的規則背後所釋放的訊號，即美軍正積極尋求「海外韌性供應鏈」，以補足其本土產能缺口。

胡大任受訪指出，這對台灣電機、電池及關鍵零組件廠商而言，是納入美國國防供應鏈的歷史性契機。這不只是訂單的增長，更是台灣產業轉型升級、邁向高階國防製造的跳板。

然而，要吃到這塊大餅，光有CP值並不足夠。胡大任向記者透露，美軍現在對於無人載具的採購邏輯已經徹底改變，不再走傳統「研發十年才採購」的老路，而是強調POC(概念驗證)與快速部署。只要原型機(Prototype)能通過驗證，美方就有彈性預算直接下單，立刻投入全球演習執行實地驗證。

「美方要求的不只是性能，而是『實戰化』。」胡大任表示，LAKI掌握了美軍高層直接對接的第一手「需求底牌」，這些未公開的實戰數據包含機械臂抓舉能力、靜音偵測指標等，是台灣打入美國軍工體系的真正入場券。

胡大任更分享，一位現任美國海軍陸戰隊基地指揮官曾親自向他傳達，「非常需要這些產品快速研發、實際落地應用」的心願，這背後反映出美軍在印太地區面臨的困境，在確保供應鏈「非紅」的前提下，「昂貴的裝備捨不得用，便宜的中國貨不敢用」。

除硬體供應鏈外，胡大任特別強調「韌性通訊」的重要性。針對戰場最致命的通訊中斷問題，LAKI導入了獨家代理的美國「韌性通訊」技術。這套系統如同強韌的神經網路，能在5G、衛星、寬頻無線電之間自動切換，確保連線不中斷，完全呼應台灣政府強調的「社會韌性」政策。

透過LAKI這樣的「轉譯者」，台灣強大的製造實力得以轉化為美軍信賴的「非紅供應鏈」。胡大任強調，在川普強調「美國優先」但產能有限的矛盾下，台灣若能透過技術共研與深度掛鉤，將能從單純的軍備買家，轉身成為捍衛自由世界不可或缺的「韌性後盾」。

