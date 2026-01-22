美國允許中國進口委內瑞拉石油 但不得壓低價格

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國官員今天說，川普政府允許中國購買委內瑞拉石油，但不得以委內瑞拉前總統馬杜洛被推翻前的「不公平、低廉」價格交易。

路透社報導，這名不具名官員表示，雖然這些石油將在全球市場出售，但美國政府已要求大部分原油必須賣給美國。美國表示，在1月3日逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，將無限期掌控委內瑞拉的石油銷售。

官員說：「多虧了川普總統（Donald Trump）果斷且成功的執法行動，委內瑞拉人民將能以公平價格，向中國及其他國家出售石油，而不是像過去那樣被剝削、賤賣。」

多年來，中國一直是委內瑞拉最大的石油買家，這些交易也幫助卡拉卡斯（Caracas）以石油抵債的方式償還對北京的大額貸款。

這名官員表示，美國政府允許中國以「公平市場價格」購買石油，「而不是馬杜洛為了償還債務，而向中國出售石油時的那些不公平、低廉價格」。

美國能源部長萊特（Chris Wright）上週表示，美國目前以每桶45美元的價格收購委內瑞拉原油，而在馬杜洛被捕前，委內瑞拉原油每桶約僅售31美元。（編譯：林沂鋒）1150123