美國光達大廠聲請破產！1.1億美元出售子公司

美國光學雷達（LiDAR）大廠Luminar於15日宣布，已聲請破產保護，並同意以1.1億美元，將旗下子公司Luminar Semiconductors Inc.出售給Quantum Computing Inc.。Luminar表示，將在法院監督下重整與出售，為所有利害關係人爭取最大價值。

Luminar執行長保羅（Paul Ricci）指出，過去6個月公司已積極推動營運紀律、精簡成本結構並聚焦策略方向，但既有的高額債務負擔，以及光達產業導入速度不如預期，仍對公司永續經營構成挑戰。經全面評估各項替代方案後，董事會認定，由法院主導的出售程序是目前最佳選項，並強調在破產程序期間，將持續維持對客戶的服務品質與交付承諾。

Luminar成立於2012年，創辦人為奧斯汀（Austin Russell），主打採用1550nm波長的光達技術，自晶片層級開發感測器，提升自動駕駛車輛所需的解析度、探測距離與反應時間，過去被視為光達產業的重要代表，2019年募得1億美元資金，2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，估值一度達約34億美元，並於2023年進一步擴展至3D地圖軟體領域。

然而，近年來Luminar面臨多重壓力，包括管理層動盪、主要客戶合約終止與財務負擔沉重等問題，今年第三季營收年增21%，達1,870萬美元，但同期營運費用高達6,660萬美元，獲利持續承壓。Luminar強調，旗下半導體子公司LSI並非破產主體，營運預期不受影響，相關資產將依《破產法》第363條規定進行競標出售。

