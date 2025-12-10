美國公布入境新制！ 12/15起申請「這些簽證」須將社群帳戶設定為公開

美國公布入境新制。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

美國在台協會（AIT）今（10）日表示，從12月15日起，申請包含H1-B、H-4、F、M及J簽證者，需要將社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。

AIT今天透過臉書說明「H1-B、H-4、F、M及J簽證申請新知」，內容指出，自 12 月 15 日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

廣告 廣告

根據AIT官網，若要到美國執行預先安排的專業工作服務，便需要H-1B簽證，要符合資格，於求職時必須持有該專業範疇的學士學位或更高的學位（或同等學歷）。USCIS會釐定受僱情況是否屬於專業性職業及您是否具備執行該服務之資格，僱主需要向勞工部提出勞工狀況申請，列明雙方訂立的僱用合約條款及條件細則。

H-4簽證則是本身為為有效H簽證的主要持有人，其配偶，包括同性婚姻配偶 PDF icon，或（21歲以下）未婚子女可申請H-4簽證一同前往美國。但是配偶/子女在美國停留期間不得工作。

更多鏡週刊報導

印尼雅加達市中心辦公大樓大火！ 已至少22人身亡「含1名孕婦」

入秋後首道鋒面愈來愈晚到 鄭明典分析原因：這是氣候變遷的影響

中俄9架軍機闖入防空識別區！ 南韓空軍急派空軍戰機應對