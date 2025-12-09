美國公布國家安全戰略 唐明華：美視台灣為第一島鏈的關鍵樞紐

針對美國公布的國家安全戰略，唐明華：美視台灣為第一島鏈的關鍵樞紐。（資料照片／軍聞社）

針對美國最新公布的《2025 年國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS），國防安全研究院國防戰略與資源研究所副研究員唐明華指出，該份文件反映美國不再追求「全面全球領導」，而是聚焦於更有限、但更具結構性的核心利益，並要求盟友承擔更多安全責任。在此背景下，台灣的戰略定位被顯著提升，不再僅是世界半導體供應鏈的命脈，而是第一島鏈的「地緣樞紐」，甚至成為美國維持印太威懾的重要節點。

唐明華指出，《2025年國家安全戰略》以罕見的地緣政治語言，重新定義台灣的戰略價值。文件指出，台灣具備切割區域戰略結構的功能：「台灣提供通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞劃分為兩個不同的戰區。」（Taiwan provides direct access to the Second Island Chain and splits Northeast and Southeast Asia into two distinct theaters）。這揭示台灣的「戰略阻斷」功能。

唐明華表示，台灣不僅位於第一島鏈中心，使得中國難以以單一戰區突破美軍防線；同時，若台灣落入中國控制，美軍在日本、菲律賓與關島的連結將被切斷，印太安全架構將遭受根本性衝擊。

唐明華說，此外，美國亦警示南海的重要性：「全球約三分之一的國際海上航運量經由南海水域通行。」此段與台灣定位的段落緊密相連：若北京控制台灣，等同大幅提升其控制關鍵航道的能力，使其得以在海上施加「過路費」或採取封鎖策略。此將使全球能源、貨物與物流流動遭受巨大風險，超越台海本身的軍事意義。因此，美國不再把台灣視為「經濟資產」，而是印太結構穩定的「戰略樞紐」。

在戰略運用上，唐明華認為，美國戰略調整從「保護台灣」走向「共同威懾體系」。因為《2025年國家安全戰略》報告中有一個重要的訊號是：美國不會單獨承擔第一島鏈的防衛任務。在此框架下，台灣的角色從「美國保護的對象」轉為「印太威懾體系的一環」。這是一種角色升級，但也意味著責任增加。

唐明華指出，美國的期待包括：一、投入不對稱戰力與區域防衛能力，例如遠程飛彈量產、海空監偵、加強生存力與後備動員等。二、加強與日本、菲律賓、美國的 ISR、C2 合作，並建立跨國聯合偵蒐與早期預警網絡。三、在戰略節點具備自主延抗能力，以確保美軍有足夠時間部署與介入。

在美國的安全論述中，唐明華表示，台灣的價值不僅在於本島防衛，而在於其是否能在第一島鏈中，形成足以遏止中國戰略突破的「防線之一」。因此，美國的新戰略實際上正在強化台灣的「前沿威懾」角色。

唐明華指出，與其說美國調整了台灣的定位，不如說美國正在改寫整個第一島鏈的功能，包括日本需要提供更多基地、提高防衛預算、部署反艦與反飛彈能力。其次是菲律賓必須建立南側航道控制與部署接戰點。而台灣必須成為中間樞紐，形成「拒止—遲滯—反擊」的多層能力。美國將此稱為：「一個由盟友共同構成的威懾結構」。換言之，美國未來不會再單靠自身力量維持印太平衡，而是透過分工與合作，使中國在戰略計算上面臨更高的不確定性與成本。台灣在此架構下的重要性非但沒有下降，反而處於中心節點。

唐明華認為，美國的戰略調整對台灣產生明顯的雙重效果。首先是台美安全合作將愈加呈現結構性與常態化，而非依賴臨時政策調整；台灣亦可進一步深化與美國、日本在情報、監控與偵察、後勤支援與聯合訓練等方面的合作。此外，國際社會對台灣的支持，將更明確奠基於地緣戰略邏輯，而非僅停留於價值或道德層面的框架。

相對來說，唐明華表示，在壓力面向，台灣必須承擔更多安全責任。這包括持續提高國防預算、推動後備與動員體系改革，以及加速飛彈與無人作戰系統量產。同時，台灣亦需擴大全民防衛動員體系，並強化關鍵基礎設施韌性建設，以因應高強度衝突情境下可能出現的持久壓力。 在此背景下，美國對台灣的核心期待可歸納為三項能力要求：台灣必須具備延抗能力，能有效拒止對手行動，並能在危機初期，爭取足夠時間，以等待盟友支援。

唐明華指出《2025國家安全戰略》的核心訊息可以濃縮為一句話，就是「台灣不是被保護的對象，而是維繫印太戰略平衡的關鍵參與者。」 此定位既提升了台灣的重要性，也意味著在未來十年台海安全的責任，將不再只是美國的軍事負擔，而是整個第一島鏈共同維持的結果。

唐明華進一步說，對台灣而言，這是一場地緣政治地位的升級，但同時也是國家安全義務的提升。台灣要面對的問題不再只是「如何避免衝突」，而是「如何在新的印太秩序中有效履行自身角色」。在美國戰略調整的背景下，台灣正站在一個新的戰略起點上：不僅是晶片島，而是第一島鏈的關鍵島。



