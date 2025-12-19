美國公布最大規模對台軍售 專家：減少對美疑慮

（德國之聲中文網）美國國務院本週批准對台軍售計畫，總額高達111億美元，為史上最大規模對台軍售。在外界擔心美國總統川普可能對中國讓步太多、犧牲台灣之際，軍售案被視為對此作出回應。

此前，川普曾淡化北京以武力奪台的可能性，又反覆強調與中國國家主席習近平的友誼；亦有媒體報導稱美方曾阻止台灣總統賴清德過境紐約，讓美國在亞洲的安全夥伴感到不安。不過，美國智庫外交關係協會（CFR）學者賽克斯（David Sacks）認為，新一批美國對台軍售應有助於緩解外界對美國的疑慮。

賽克斯透過書面回覆DW：「但願這也向習近平釋放這樣的訊號：川普政府不會將台灣納入任何與中國的『大型交易』，也不會在北京施壓要求降低對台支持時退讓。儘管如此，我個人不認為此軍售就此排除了這種可能性。」

「廣泛而言，過去一年顯示美國將持續在印太地區、尤其是台海支持『硬嚇阻』（hard deterrence），但在象徵性的政治支持上，可能相對收斂。」

賽克斯還表示，美國國務院在此時進行軍售的「知會國會」程序，也等於提前移除了一項潛在籌碼，避免習近平在川普明年春季訪中時，將美國對台的軍售當作談判工具。

美國協助強化台灣「不對稱戰力」

這項軍售方案包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬斯）與M109A7自走炮。

賽克斯認為，這顯示美國越來越聚焦於幫助台灣嚇阻、應對可能的中國入侵；而台灣採購這類成本較低、數量更多且可消耗的軍備系統，也顯示台灣已認同有必要優先考慮遭侵略的情境，並發展「不對稱戰力」。換言之，更大型的戰鬥機、海軍艦艇和坦克的優先順位可能往後移。

此案在華府獲得高度支持，也有美國國會跨黨派共識。眾議院「中國共產黨問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）形容，這筆軍售是「一項非常出色的舉措」。

在美國國務院批准對台軍售之際，川普也在18日將國會兩院通過的《國防授權法案》（NDAA）簽署入法，法案內容包含將在2026年度撥款最高10億美元資金，用於推進「台灣安全合作倡議」，擴大醫療設備、補給與戰鬥傷亡照護能力等；並要求增加美台海巡訓練機會制定計畫，以提升台灣的海事安全與嚇阻能力。

中國政府對美國展現對台支持，表示強烈不滿。中國外交部發言人郭嘉昆警告，對台軍售將「反噬美國自身」，並批評華府「揮霍納稅人的血汗錢購買武器，把台灣變成火藥桶」。國台辦發言人陳斌華則重申台灣是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，警告「台獨分裂勢力膽敢突破紅線」，中國必將「迎頭痛擊」。

專家：展現美國政策延續性

曾任拜登政府國安會成員中國事務主任的杜如松（Rush Doshi）認為，這項軍售案展現了美國政策延續性。他在社群平台X上表示：「川普團隊的對台政策，或許比外界想像中，更接近拜登政府的做法。」

數十年來，美國對台海主權問題採取「戰略模糊」政策，一方面讓北京無法確定美國是否會直接介入衝突，另一方面也避免支持台灣獨立、引發戰爭。白宮12月公布的《國家安全戰略》就重申，美國不支持任何一方片面改變台海現狀，但用詞較拜登時期的「反對」略為溫和。

《華爾街日報》引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家林碧瑩（Bonny Lin）觀點，認為這次軍售顯示美國的行動與言詞一致。外交關係協會的賽克斯亦向DW指出，美國此次對台軍售案呼應了《國安戰略》所強調的，也就是維持面對中國的優勢，並確保在第一島鏈範圍內衝突中取得勝利的能力。

至於中國對台政策是否會因此改變，賽克斯認為可能性不大，「可以預期之後中國還是會持續對台施壓，解放軍在台海的軍事活動也會加劇」。

DW記者李宥臻對此文有貢獻。

作者: 周依恩 (《華爾街日報》、路透社等)