美國公民因涉嫌向中國提供情報在德國受審

（德國之聲中文網）檢方表示，嫌疑人馬丁·D.（Martin D.）於2017年至2023年間為美國國防部的一家承包商工作, 工作內容包括自2020年起在德國一處美軍基地任職。

檢方在起訴書中指出，2024年該名嫌犯“多次聯系中國政府機關，並提出向中國情報部門傳遞來自美國軍方的敏感信息”。

馬丁·D.於2024年11月在法蘭克福遭逮捕，並於今年8月被正式起訴。

廣告 廣告

自烏克蘭戰爭爆發以來，與俄羅斯相關的間諜案數量在德國不斷增加，而與中國相關的案件也有所上升，德中關系因此面臨考驗。

今年10月，一名德俄雙重國籍人士因替莫斯科從事間諜活動並策劃破壞行動以削弱德國對烏克蘭的支持，被判處六年監禁。

在涉及中國的最受矚目案件中，德國選擇黨（AfD）聯邦議員克拉（Maximilian Krah）前助理Jian Guo因間諜罪於九月被判處4年9個月監禁。德累斯頓法院認定，這名華裔德國人從事情報活動的行為構成特別嚴重罪行。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (法新社等)