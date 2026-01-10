美國公民遭ICE探員射殺 憤怒民眾包圍飯店大喊「滾出明尼蘇達」

數百名憤怒的反移民暨海關執法局（ICE）示威者於當地時間週五晚間湧入明尼阿波利斯的希爾頓卡諾比酒店（Hilton Canopy Hotel），他們相信聯邦探員就下榻於此，民眾群情激憤，不但在飯店門口大喊大叫，甚至在玻璃窗上噴漆，寫上辱罵ICE的字眼。

憤怒的民眾在聚集在飯店外抗議。（圖／路透）

根據社群媒體影片及《每日郵報》報導，示威群眾包圍了希爾頓卡諾比酒店外圍，部分人甚至闖入內部，吹著哨子、敲打著鼓，同時高喊「去他媽的移民局」，揮舞著各種標語，要求ICE「滾出明尼蘇達州」。

一位粉紅頭髮的示威者向媒體表示：「他們必須滾出我們的城市。我不確定他們是否真的在這裡，但我們會盡一切努力確保明尼阿波利斯的安全。」目前尚不清楚移民執法人員是否真的住在該飯店，而飯店內的客人據報導驚恐地目睹了這場混亂。

另一名抗議者表示，古德之死令她「感到噁心」，並描述了在人群中尖叫時釋放憤怒的感受：「能夠大喊大叫並最終釋放我所有的情緒感覺太好了。我的社區非常多元化。如果要移除所有的多樣性，我就不想住在那裡。我們在這裡慶祝差異和多樣性。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，警方曾一度試圖透過宣布「非法集會」來控制酒店外的示威活動。雖然大部分人群最終散去，但該電視台表示，部分示威者繼續敲打鼓聲，且「逮捕行動正在進行中」。

激動的民眾在飯店門口大喊口號，要ICE滾出明尼蘇達州。（圖／路透）

37歲的活動家古德於7日下午在明尼阿波利斯的住宅區被槍殺，當時她駕駛休旅車朝一名移民執法人員衝撞，遭到擊斃。聯邦官員表示，古德將她的車子當作「武器」，衝向移民局探員強納森·羅斯（Jonathan Ross）。

據羅斯手機拍攝的新畫面顯示，古德的妻子蕾貝卡（Rebecca）站在車外挑釁移民局人員，而古德則坐在駕駛座上。當另一名探員命令古德下車時，蕾貝卡鼓勵妻子「開車，寶貝，開車」，隨後古德加速離開並撞到羅斯，促使他開槍射擊。槍擊事件後的影片顯示蕾貝卡痛哭，大喊「這是我的錯」。

美國總統川普（Donald John Trump）和國土安全部官員已將古德稱為「國內恐怖分子」。然而，當地官員則譴責這起致命武力使用事件，聲稱這是一起「謀殺」案。

