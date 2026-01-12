美國共和黨國會議員露口風？稱美「恐今晚」終結伊朗暴政

美國總統川普近日放話不排除對伊朗實施軍事打擊，華府與德黑蘭關係加速白熱化。共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）11日晚間演說時脫稿演出，認為美國必須終結伊朗暴政，並暗示可能會在11日晚間採取行動。

伊朗多地爆發大規模反政府示威，德黑蘭政府加擴大鎮壓，造成逾500人死亡、1萬多人被捕。川普日前放話若伊朗政府殺害抗議者，美國不排除軍事介入。

葛理漢11日晚間在一場猶太組織募款餐會上演說坦言，他縮短演講內容，因為相關事件可能迫在眉睫，「我不知道會發生什麼，但今晚可能就是那個時刻」。這句話被解讀為美國可能即將對伊朗採取行動。

「現在只是時間問題，」他說，「為什麼只是時間問題？你知道我在講什麼對吧？這個暴虐的政權必須終結。為了伊朗善良的人民，也為了我們自己，以及以色列人。」他表示，伊朗的領導層「必須下台」，若能做到，這將是中東千年來最大的改變。

伊朗去年12月28日因嚴重經濟困境引爆反政府抗議，示威浪潮至今已擴散至全國各省逾100座城市與城鎮。路透引述總部位於美國的人權團體HRANA最新數據指出，已核實490名抗議者與48名安全人員死亡。

葛里漢募款演說X影片https://reurl.cc/9b9ZKa

