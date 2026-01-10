美國兵推戰敗是為了爭取預算？ 林中斌：美國政策有「表」跟「裡」

《紐約時報》日前引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗。不過，台灣有看法認為，美國兵推失敗是為了爭取預算。對此，陳水扁執政時期的國防部軍政副部長林中斌認為，有可能，但有太多太多證據顯示，那不是要爭取預算的說法，因為美國政策有「表」跟「裡」！

林中斌於7日接受烏凌翔的專訪《論政天下 》時表示，美國戰爭部主管戰略的次長柯伯吉，2021年出版《拒止戰略》一書中曾寫道，美軍希望在亞太地區有絕對優勢是不可能的。

柯伯吉認為，歐洲和中東都不重要，亞洲第一，亞洲裡面中國第一，美中互動則以經濟第一。柯伯吉主張美中關係是勢力均衡、是和平的，而不是把中國打下去。川普當選後，柯伯吉批評台灣的政策，認為台灣本身國防經費不夠，還要用棍子捅龍的眼睛。柯伯吉就任美國防部次長後主張，台灣要把軍費提高到GDP的10％。

林中斌分析，美國政策有「表」跟「裡」，「表」就是美國國會和國務院於2025年12月2日提出的「台灣保證實施法案」，支持台美官員交流、鼓勵台灣參加國際組織。「裡」就是2025年12月4日提出的「國家安全戰略報告」，採取柯伯吉的看法，要「和中」。

林中斌提到，美國民主共和兩黨對於中國大陸的態度都有改變，就是「保持平衡」，表示未來不論哪一個黨當政，美國對中政策都是以「平衡」為主，而不是你死我活。柯伯吉即主張，台灣不是不重要，但不是美國的生存利益，希望保持台海和平。

林中斌提到，2025年10月美國蓋洛普民調，各國人民是否覺得自己國家安全？結果中國大陸排名第3，第1名是新加坡，台灣第17名，美國第61名！還有朋友帶著天然獨的女兒去雲南，最後竟很愛去中國，這就是中國大陸的軟實力。

至於稀土，美國說稀土3到5年可以趕過去，大學念地質的林中斌直言，沒這麼容易，稀土要開採、提煉，中國大陸的精度已經達到99.999％，美國追不上，所以很多專家說需要10到12年！

