美國再對台軍售！ 雷神獲217億NASAMS相關裝備合約

美國政府於美東時間13日已宣布總額3.3億美元的對台軍售案，將出售戰機備件和維修零件。這是美國總統川普二度上任來，首度對台軍售。而美國戰爭部18日再宣布，雷神公司獲得逾6億美元「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。

美方13日聲明中表示，這項軍售將確保F-16、C-130及其他機隊維持戰備狀態，以提升接收國因應當前與未來威脅的能力。我國防部指出，美方已就軍售進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效；總統府表示，感謝美國延續對台軍售常態化政策。

而根據《中央社》今（19日）報導指出，雷神公司獲得逾6億美元NASAMS相關裝備合約，預計完成日期為2031年，所需經費來自2026年會計年度的美國對台軍售資金。承辦單位為美國陸軍合約管理指揮部（U.S. Army Contracting Command）。

另外，根據《中國時報》10月底報導曾提及，根據今年度國防預算書，空軍自2024年至2030年編列357億餘元，採購3套NASAMS，預算書特別將「先進地對空防空飛彈系統」購案，註明為「第一階段」，代表後續還有追加採購的彈性。

