美國再度對台軍售！宣布8項武器「總額逾3500億」 國防部證實：誠摯感謝

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美國再度推動對台軍售。國防部今（18）日表示，美國政府已就8項對台軍售案完成「知會國會」程序，總金額達111億540萬美元，若國會未提出異議，相關案件約1個月後可望正式生效，將進一步強化國軍整體防衛能量。

美國再度推動對台軍售。（圖／資料照，方炳超攝）

國防部說明，美國於美東時間12月17日17時30分，就多項對台軍售案進行知會，內容涵蓋國軍台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、陸軍AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士（HIMARS）遠程精準打擊系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統、海軍標槍反甲飛彈續購，以及魚叉飛彈可修件檢修等8案，整體金額約新台幣3,500多億元。

廣告 廣告

國防部指出，其中M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統及標槍反甲飛彈續購等5案，均列入強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算項目，後續將待立法院完成特別預算審議後，依程序辦理發價書與合約簽署作業。

國防部強調，美國基於台灣關係法與六項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並加速建立具嚇阻效果的防衛戰力與不對稱作戰優勢，對於美方此一決定，國防部表達誠摯感謝，並指出這是維持區域和平與穩定的重要基礎。



更多FTNN新聞網報導

美國務院批准3.3億美元對台軍售案 國防部感謝：強化空防、防衛韌性

黃仁勳要來台了？輝達北士科農曆年前簽約倒數 蔣萬安：1月誠邀出席

中共航母福建號成軍後首穿台海 顧立雄：無艦載機研判返上海做缺改

