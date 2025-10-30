美國再度降息 最新投資策略曝！

財經中心／廖珪如報導

美國聯準會（Fed）週三宣布降息一碼（25個基點），將聯邦基金利率目標區間下調至 3.75%至4.0%，並於12月1日停止資產負債表縮減計畫，顯示決策官員開始轉向支撐經濟的立場。該決議符合市場預期。

聯準會在聲明中表示，美國經濟活動以「溫和速度」擴張，但前景不確定性仍高，就業市場的下行風險已上升。官員強調，將「堅定致力於實現充分就業與2%的通膨目標」，並將自12月起對所有到期的美國國債本金進行展期。會議結果出現兩名異議票—史蒂芬·米蘭（Stephen I. Milan）主張降息0.5個百分點，而杰弗裡·施密德（Jeffrey R. Schmid）則認為應維持利率不變。

群益投顧分析，最新數據顯示美國通膨壓力減輕、經濟成長趨緩，就業市場疲弱，預期聯準會12月可能再次降息以防經濟過快冷卻。他表示：「9月CPI增幅低於預期，為寬鬆政策創造空間。若物價持穩且就業持續放緩，年底降息將是一個審慎的選擇。」

股、債布局 有望再寬鬆

群益認為，聯準會此舉屬於「預防性寬鬆」，主要為維持市場信心與金融穩定，並保留政策靈活度，以防高利率持續拖累企業投資與消費活動。在資產配置方面，群益建議投資人可逐步布局長天期美債，隨著利率下行，有機會獲取資本利得。股市方面，美國第三季企業財報普遍優於預期，AI與高效運算相關投資支撐科技股表現，但在高估值環境下仍需謹慎選股與控管風險。

美元方面，群益指出，短期內美元仍具支撐力，但中長期走勢將取決於聯準會後續政策方向與全球經濟復甦情況。「若主要經濟體恢復成長，資金可能分散流出美元。」報告指出。整體而言，市場普遍預期聯準會已結束長達兩年的緊縮周期，並逐步轉向降息。投資人現聚焦12月會議，尋求進一步的寬鬆訊號。

