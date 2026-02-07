美國再推大軍售案200億美元、對台不耐 北京警告恐危及川普訪陸

英國《金融時報》（Financial Times）6日報導，美國川普（Donald John Trump）政府擬推200億美元對台新軍售案，若加上2025年底對台軍售，累計總額將達300億美元（折合新台幣約9477億），貼近賴清德總統新台幣1.25兆元軍購特別預算。據悉，美國國會已對台朝野政治僵局導致國防預算受阻感到不耐；但北京方面私下警告美方，稱此舉恐危及川普4月訪問大陸。

美國再推大軍售案200億美元，若加上去年底對台軍售，總計已達300億美元，約折合新台幣9477億元，貼近賴清德總統的1.25兆元國防特別預算案。（示意圖／美國國防部）

報導引述8位知情人士指出，川普政府正制定一項包含4套武器系統的對台軍售案。除了用來摧毀來襲飛彈的「愛國者」飛彈外，美國還將允許台灣採購更多套先進地對空飛彈系統（NASAMS），以及另外2種武器系統。

廣告 廣告

這是繼去年12月17日川普政府通知國會、總價值約111億美元（約合3506億台幣）的對台軍售案後，第二波大規模軍售。兩波軍售金額合計約達300億美元（約合台幣約9477億元），逼近1兆台幣。

3位知情人士表示，中國大陸方面已告知美國，這項軍售案可能導致川普的訪問破局。大陸駐美大使謝鋒已就軍售案向美國政府發出警告，大陸大使館未對此置評。中國大陸國家主席習近平（Xi Jinping）4日在與川普的通話中提到對台軍售議題，根據中國大陸外交部消息，習近平強調美國「務必慎重處理對台軍售問題」。

華府智庫布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）指出，中國大陸歷來會在元首會晤前夕，試圖勸阻美國採取它所反對的行動，像是對台軍售。他雖認為這並非新鮮事，但這次警告的直率程度和公開性值得注意。

幾位知情人士披露，新方案規模可能高達200億美元，但也有人表示最終金額尚未拍板，可能更接近去年12月的數字。據稱，部分美國官員認為北京是在虛張聲勢，不會因此取消川普訪陸。

知情人士還說，美國政府原計畫在本月就該方案通知國會。不過，一些專家認為川普可能會先推遲這項行動，直到他從中國大陸返美再進行。兩名熟悉華府情況的人士表示，川普政府希望在台灣相關撥款到位之前，先行公布下一波軍售方案，以反制在野陣營提出的論點。

川普（左）、習近平（右）。（美聯社）

參議院外交關係委員會共和黨籍主席里契（Jim Risch）與該委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）6日表示，對台灣特別國防預算在立法院仍陷入停滯「深感失望」。兩人並在聲明中指出：「我們敦促台灣各政黨本著善意，跨越黨派界線合作，為台灣的自我防衛提供充足經費。」

美國政治新聞網Politico旗下的《每日國安》（NatSec Daily）電子報6日報導稱，賴清德總統與在野陣營一直就軍購特別條例的立法批准問題陷入拉鋸戰。若缺乏這筆特別預算，台灣將難以購買美國國務院去年12月宣布、總價值111億美元的美製武器。

美國參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）2日在社群平台「X」發文公開譴責目前僵局；同黨的阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）也在隨後兩天接連發文聲援。

韋克爾受訪時表示：「我希望幫助他們意識到自身處境的嚴重性；如果他們希望自由世界及其盟友提供協助，就必須盡自己的本分。」蘇利文則指出，台灣的在野陣營正在將該島的防衛能力政治化，直言「我認為他們確實是在玩一場危險的遊戲」。加列戈指出：「如果美國民眾覺得台灣人民自己並沒有盡一切所能，為一場攸關存亡的情勢做好準備，那麼我們要為介入一個非常危險的局勢提出論述，將會更加困難。」

報導指出，若美國國會對台灣防務優先順序的疑慮在國會山莊擴散，台灣將承受相當大的損失。國會支持對台軍售以及五角大廈對台軍事訓練計畫至關重要，倘若立法者對相關支出的效益產生疑慮，恐將助長削減經費的呼聲。前國民黨立委、現任哈德遜研究所研究員許毓仁（Jason Hsu）表示：「一旦對台灣『意志』的懷疑進入討論，就很難被扭轉，尤其是在美國政治高度極化的環境中，對台支持雖然一向強勁，但並非毫無條件。」

美國國會大廈。（美聯社）

賴清德總統於2025年11月26日在總統府召開記者會，正式宣布將編列為期8年（2026年至2033年）、總額達新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。採購項目包含防空、反彈道、反裝甲飛彈等7大類武器裝備，包括打造名為「台灣之盾」（T-Dome）的多層次防空防禦體系。軍購主要透過對美軍購及國內採購等兩大管道籌獲。

美國國防安全合作局（DSCA）於2025年12月宣布了8項軍事裝備銷售案，總金額約為111億美元。其中列入1.25兆元預算項目的有5案，包含海馬士系統（HIMARS）82套、M109A7自走砲60門、Altius巡飛彈及「拖式飛彈續購」、海軍「標槍飛彈續購」，合計約100億美元（約合3159億台幣）。軍方人士說，這次報導的4項武器裝備均會納入1.25兆元特別預算項目之內，代表美方這兩波的對台軍售案列入1.25兆元軍購特別預算的金額，合計將達到300億美元（約合台幣約9477億），佔1.25兆元的75.8%。

民眾黨主席黃國昌在今年1月訪美返台後，曾指「行政院提出的1.25兆元國防預算條例，有相當高比例不是全部都是對美軍購」，黃國昌的說法當時已遭行政院及國防部駁斥。

國防部副部長徐斯儉在今年1月15日的行政院會後記者會中指出，外界所稱僅3000多億是對美軍購，這個「絕非屬實」。實際上1.25兆預算裡面，3000億是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說「剛好顛倒」。

儘管美國國會施壓，台灣在野陣營仍未讓步。國民黨3日在社群平台「X」發布聲明表示，這次預算刪減反映「透明、財政紀律，以及適當的立法監督」。民眾黨主席黃國昌4日指控美國在台協會台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene），因表態支持賴政府預算而「過度干涉台灣內政」。

川普政府持續強調支持賴政府提出的預算，美國國務院向Politico表示：「我們已明確向台灣方面表達，歡迎台灣宣布提出400億美元的特別國防採購預算。」

賴清德總統。（路透社）

延伸閱讀

《世紀血案》未獲授權拍攝惹議！陳水扁喊「拒看」：看他多會拍

《世紀血案》劇組道歉了！認未獲林義雄授權拍攝：絕無不敬之意

楊小黎為演出《世紀血案》道歉 PO千字文：若知當事人未授權會拒演