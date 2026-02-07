美國再推大軍售案200億美元、對台不耐 北京警告恐危及川普訪陸
英國《金融時報》（Financial Times）6日報導，美國川普（Donald John Trump）政府擬推200億美元對台新軍售案，若加上2025年底對台軍售，累計總額將達300億美元（折合新台幣約9477億），貼近賴清德總統新台幣1.25兆元軍購特別預算。據悉，美國國會已對台朝野政治僵局導致國防預算受阻感到不耐；但北京方面私下警告美方，稱此舉恐危及川普4月訪問大陸。
報導引述8位知情人士指出，川普政府正制定一項包含4套武器系統的對台軍售案。除了用來摧毀來襲飛彈的「愛國者」飛彈外，美國還將允許台灣採購更多套先進地對空飛彈系統（NASAMS），以及另外2種武器系統。
這是繼去年12月17日川普政府通知國會、總價值約111億美元（約合3506億台幣）的對台軍售案後，第二波大規模軍售。兩波軍售金額合計約達300億美元（約合台幣約9477億元），逼近1兆台幣。
3位知情人士表示，中國大陸方面已告知美國，這項軍售案可能導致川普的訪問破局。大陸駐美大使謝鋒已就軍售案向美國政府發出警告，大陸大使館未對此置評。中國大陸國家主席習近平（Xi Jinping）4日在與川普的通話中提到對台軍售議題，根據中國大陸外交部消息，習近平強調美國「務必慎重處理對台軍售問題」。
華府智庫布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）指出，中國大陸歷來會在元首會晤前夕，試圖勸阻美國採取它所反對的行動，像是對台軍售。他雖認為這並非新鮮事，但這次警告的直率程度和公開性值得注意。
幾位知情人士披露，新方案規模可能高達200億美元，但也有人表示最終金額尚未拍板，可能更接近去年12月的數字。據稱，部分美國官員認為北京是在虛張聲勢，不會因此取消川普訪陸。
知情人士還說，美國政府原計畫在本月就該方案通知國會。不過，一些專家認為川普可能會先推遲這項行動，直到他從中國大陸返美再進行。兩名熟悉華府情況的人士表示，川普政府希望在台灣相關撥款到位之前，先行公布下一波軍售方案，以反制在野陣營提出的論點。
參議院外交關係委員會共和黨籍主席里契（Jim Risch）與該委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）6日表示，對台灣特別國防預算在立法院仍陷入停滯「深感失望」。兩人並在聲明中指出：「我們敦促台灣各政黨本著善意，跨越黨派界線合作，為台灣的自我防衛提供充足經費。」
美國政治新聞網Politico旗下的《每日國安》（NatSec Daily）電子報6日報導稱，賴清德總統與在野陣營一直就軍購特別條例的立法批准問題陷入拉鋸戰。若缺乏這筆特別預算，台灣將難以購買美國國務院去年12月宣布、總價值111億美元的美製武器。
美國參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）2日在社群平台「X」發文公開譴責目前僵局；同黨的阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）也在隨後兩天接連發文聲援。
韋克爾受訪時表示：「我希望幫助他們意識到自身處境的嚴重性；如果他們希望自由世界及其盟友提供協助，就必須盡自己的本分。」蘇利文則指出，台灣的在野陣營正在將該島的防衛能力政治化，直言「我認為他們確實是在玩一場危險的遊戲」。加列戈指出：「如果美國民眾覺得台灣人民自己並沒有盡一切所能，為一場攸關存亡的情勢做好準備，那麼我們要為介入一個非常危險的局勢提出論述，將會更加困難。」
報導指出，若美國國會對台灣防務優先順序的疑慮在國會山莊擴散，台灣將承受相當大的損失。國會支持對台軍售以及五角大廈對台軍事訓練計畫至關重要，倘若立法者對相關支出的效益產生疑慮，恐將助長削減經費的呼聲。前國民黨立委、現任哈德遜研究所研究員許毓仁（Jason Hsu）表示：「一旦對台灣『意志』的懷疑進入討論，就很難被扭轉，尤其是在美國政治高度極化的環境中，對台支持雖然一向強勁，但並非毫無條件。」
賴清德總統於2025年11月26日在總統府召開記者會，正式宣布將編列為期8年（2026年至2033年）、總額達新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。採購項目包含防空、反彈道、反裝甲飛彈等7大類武器裝備，包括打造名為「台灣之盾」（T-Dome）的多層次防空防禦體系。軍購主要透過對美軍購及國內採購等兩大管道籌獲。
美國國防安全合作局（DSCA）於2025年12月宣布了8項軍事裝備銷售案，總金額約為111億美元。其中列入1.25兆元預算項目的有5案，包含海馬士系統（HIMARS）82套、M109A7自走砲60門、Altius巡飛彈及「拖式飛彈續購」、海軍「標槍飛彈續購」，合計約100億美元（約合3159億台幣）。軍方人士說，這次報導的4項武器裝備均會納入1.25兆元特別預算項目之內，代表美方這兩波的對台軍售案列入1.25兆元軍購特別預算的金額，合計將達到300億美元（約合台幣約9477億），佔1.25兆元的75.8%。
民眾黨主席黃國昌在今年1月訪美返台後，曾指「行政院提出的1.25兆元國防預算條例，有相當高比例不是全部都是對美軍購」，黃國昌的說法當時已遭行政院及國防部駁斥。
國防部副部長徐斯儉在今年1月15日的行政院會後記者會中指出，外界所稱僅3000多億是對美軍購，這個「絕非屬實」。實際上1.25兆預算裡面，3000億是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說「剛好顛倒」。
儘管美國國會施壓，台灣在野陣營仍未讓步。國民黨3日在社群平台「X」發布聲明表示，這次預算刪減反映「透明、財政紀律，以及適當的立法監督」。民眾黨主席黃國昌4日指控美國在台協會台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene），因表態支持賴政府預算而「過度干涉台灣內政」。
川普政府持續強調支持賴政府提出的預算，美國國務院向Politico表示：「我們已明確向台灣方面表達，歡迎台灣宣布提出400億美元的特別國防採購預算。」
延伸閱讀
《世紀血案》未獲授權拍攝惹議！陳水扁喊「拒看」：看他多會拍
《世紀血案》劇組道歉了！認未獲林義雄授權拍攝：絕無不敬之意
楊小黎為演出《世紀血案》道歉 PO千字文：若知當事人未授權會拒演
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
黃國昌人馬初選輸！諷對手「家樂福上班」 吳靜怡：得罪全台灣超市員工
民眾黨新北市議員初選，被視為黃國昌人馬的周曉芸，在敗給對手陳彥廷後，於受訪時表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。對此，政治評論員吳靜怡就直指周曉芸「意外得罪了全台灣的超市員工」。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊