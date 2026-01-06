美國再收緊簽證制度 新增7國公民入境需繳高額保證金

美國總統川普(Donald Trump)政府近期再度收緊簽證制度，新增7個國家的公民必須於申請入境時繳交一筆最高達1萬5千美元(約新台幣47萬元)的保證金，使得獲得美國簽證的成本大幅攀升，對許多民眾而言已到了難以負擔的程度。

美聯社報導，美國國務院上週悄悄將不丹、波札那、中非共和國、幾內亞、幾內亞比索、納米比亞及土庫曼加入簽證保證金名單，與已在名單上的茅利塔尼亞、聖多美普林西比、坦尚尼亞、甘比亞、馬拉威及尚比亞並列。相關規定已於1月1日正式生效。

川普政府官員表示，收取這筆5千至1萬5千美元保證金的目的，是為了確保上述13個國家的公民入境後不會滯留美國。

川普自去年1月上任以來，持續推動強硬的移民政策，包括要求所有簽證申請者必須接受面試、提供社群平台的活動紀錄，以及交代本人與家人的旅遊史和在美居住地。