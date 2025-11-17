美國再次攻擊運毒船 智庫分析對委內瑞拉動武機率高

其實也有白宮官員擔心，直接出兵委內瑞拉可能影響美國與拉丁美洲的關係；厄瓜多週日的一場重要公投，有多達6成民眾拒絕美軍基地重返執行反毒任務，對厄瓜多的親美總統造成了嚴重打擊。

美軍上週末再度在東太平洋執行毒品打擊行動，造成3名嫌犯死亡。美方表示，他們的情報指出，這艘船隻和非法毒品走私有關，當時也運載了毒品，但是除此以外並沒有提供更多細節。

而美方也在週末宣布，全世界最大的航空母艦「福特號」，已經抵達加勒比海。加上先前抵達的各種軍艦、戰鬥機以及1萬5000多名人力，已經是一支完整的打擊群。軍事行動不斷，讓中南美各國不敢大意，其中委內瑞拉更是多次和美國針鋒相對。而外界不斷猜測美國是否會直接對委內瑞拉發起攻擊，甚至推翻委國政府，川普總統好幾次回應都是語焉不詳。

美國總統川普說，「我差不多拿定主意了，我不能告訴你決定，但我差不多拿定主意了。」、「我們可能會和馬杜羅有一些討論，再來看看進行得怎麼樣。」

美國媒體《華盛頓郵報》指出，美國可能會將毒品比為化學武器，主張這些軍事行動是在行使集體自衛權，並且會援引毒品走私犯罪與衝突相關法規，來為攻擊行為辯護。不過，有專家認為，包庇毒販並不構成動武的理由。

厄瓜多反對黨政治人物岡薩雷茲表示，「今天厄瓜多團結了起來，說你們才不能作主，這是一群擁有主權的人們站起來說，夠了就是夠了。」

而美國今（2025）年試圖在中南美洲採取的另一項動作，是重返厄瓜多的美軍基地。不過，厄瓜多在最近一次的公投中，投下大約60%的反對票，已經否決相關提案。

