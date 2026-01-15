美國再蓋新廠？魏哲家證實買地 台積電亞利桑那2廠提前2027年下半年量產

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）在美國亞利桑那州的擴廠計畫再度邁開大步。在今（15）日法說會上，台積電不僅宣布亞利桑那第二座廠提前於2027年量產，並證實已在現有廠區附近購得第二塊大面積土地。此舉，不僅引發市場熱議，也揭示了董事長魏哲家對於美國市場布局的宏大藍圖：台積電計劃在亞利桑那州建立一個獨立的「超大晶圓廠（GIGAFAB）」聚落，以因應美國客戶對AI技術與高效能運算的強勁需求。

魏哲家解釋，目前所有的海外投資決策都是基於客戶需求與政府支持，客戶極度重視地域靈活性。他指出，「因為所有的AI客戶都在美國，他們要求在美國當地獲得更多產能支持。」

廣告 廣告

目前台積電在亞利桑那州的第一座廠房已量產，第二座廠房已完成建設，預計於2027年下半年進入量產。更受矚目的是，台積電已開始申請興建第四座晶圓廠以及首座海外先進封裝廠，以強化當地的生態系供應能力。

為了達成這個規模化布局，台積電2026年的資本支出預估將顯著攀升至520億至560億美元之間。魏哲家表示，透過在美國打造超大晶圓廠聚落，能有效提升生產力並降低營運成本，從而更好地服務當地的領先客戶。

更多風傳媒報導

