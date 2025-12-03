美國再通過挺台法案 吳思瑤：挺台何時能成立院跨黨派共識？

民進黨立委吳思瑤表示，川普總統所簽屬的友台法案，是美國國會跨黨派所支持，但為何國會的多數黨派卻阻擋國防預算、國安法案，「挺台難道不能成為台灣的跨黨派共識？」。(本報資料照片)

美國總統川普昨（2）日簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更新與台灣往來相關規範，以助於台美關係的深化進展；民進黨立委吳思瑤表示，川普總統所簽屬的友台法案，是美國國會跨黨派所支持，但為何國會的多數黨派卻阻擋國防預算、國安法案，「挺台難道不能成為台灣的跨黨派共識？」。

吳思瑤表示，《台灣保證實施法案》在美國的國會是跨黨派聯合提出，不管是民主黨、共和黨都支持再一個友台的法案，要減少跟台灣官方交流的限制，而且增加與我方互動調整各項機制的彈性，不僅表達感謝再感謝，也是歡迎再歡迎。

她指出，這段時間，美方通過的友台法案非常多，這讓我們看到的是，挺台灣或是抵禦中國的威權霸凌，這都是世界各國支持台灣的現在進行式，更是世界各國的國會裡跨黨派的共識，但為什麼在台灣的在野黨卻不忠誠？

吳思瑤強調，民進黨要通過國防的預算、要強化國安的法案，都被台灣國會內的多數黨來加以阻擋，「挺台難道不能也是台灣的跨黨派的共識嗎？」，所以台灣的國會應當學學美國的國會、其他國家的國會，以自我檢視、挺自己國家的力道到底夠不夠。

