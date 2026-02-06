美國冬令國際探索營 慈小學生收穫豐

寒假學習之旅，他們飛到了國外。花蓮與台南慈濟小學學生，參加慈濟美國冬令國際探索營。課堂設計也很有美國風格，鼓勵創意與團隊合作，或者是扮演參眾兩院的角色，學習更主動。相信孩子這一趟回來，父母及阿公阿媽會覺得，小寶貝不一樣了。

這是在冰宮裡一次次跌倒、再爬起來的成果，孩子學到的不只是技巧，更是面對困難的勇氣。2026年慈濟美國冬令國際探索營，每一刻都充滿收穫。

台南慈濟小學學生 李宥笙：「我會專注於旅程與決策，在滑雪當中，不僅學到一些滑雪用語，然後在迪士尼裡面，我也更熟悉了它裡面，所有的設施，還有它的路徑，我不僅學到很多很多的英文，也交到了非常多的學生。」

讓學習發酵的，是以STEM為核心的課程設計，把科學、科技、工程與數學，變成可以動手、動腦的體驗，以「解決問題」為目標、鼓勵創意與團隊合作，結合生活與未來。

英文老師 Mark Brown：「重點包括抗震建築的正確施工方法，還有關於大谷翔平為主題的課，我們也進行了戶外活動，例如種植羅勒，還進行了美國政府模擬活動，參與者需要設計一份，包含四道菜的素食餐，並分別扮演眾議院和參議院的角色。」

語言在真實情境中自然地運用出來。

花蓮慈濟小學學生 蘇詰淩：「一開始我來到這裡很緊張，不敢開口，但是後來我發現，這樣子我根本就學不到東西，後來我試著開口，發現大家都很友善，沒有人嘲笑我，我學到了，如果你想要學到東西，你不會的就去問，然後你要盡量地去練習。」

慈濟美國教育基金會副執行長 杜賓：「從第一天看到你們的眼神，是那種很空洞的，到現在，剛才表演的時候，你們的眼神都已經有接觸了，跟我們有對眼到。」

把人文精神放在心中，一聲親切問候，一個微笑，都是學習的一部分。

慈濟美國總會執行長 李瓊薰：「有的小朋友還是不想開口說英文的這件事情，有的時候你不見得要開口說，可是基本的，我們在跟人家互動的禮貌上面，還是要喔。」

花蓮慈濟小學與台南慈濟小學的學生，第一次離家到遙遠的國度十多天，在充滿啟發的營隊，看見世界，也看見更勇敢、更有方向的自己。

