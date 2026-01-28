美國冬季風暴肆虐東部與中部 已38人死亡

美國東部與中部地區遭遇強烈冬季風暴侵襲，帶來大雪、結冰與低於冰點的嚴寒天氣，氣象單位預估，低溫至少將持續至2月1日。根據地方官員與媒體報導，截至27日，這場風暴已在14州造成至少38人死亡。

美國東部與中部地區遭遇強烈冬季風暴侵襲，帶來大雪、結冰與低於冰點的嚴寒天氣。圖為紐約第五大道。（美聯社）

路透社報導，這場冬季風暴自23日開始，在周末期間為大片地區降下大雪，導致交通癱瘓、大量航班取消及停電事故。風暴於26日逐漸減弱，但刺骨寒流仍持續籠罩，預料還將延續一段時間的低溫。

截至27日，各城市已動員緊急應變人員與資源，以確保居民安全，特別是無家可歸者。不過，全美仍有超過55萬戶家庭與企業停電。

寒冬中的紐約市有10名罹難者，當地氣溫降至八年以來最低。市長曼達尼（Zohran Mamdani）27日在記者會表示，當天最低氣溫降至約攝氏零下13度。這10名死者是在戶外發現，但尚不清楚是否為無家可歸者。

曼達尼在26日向媒體表示，其中部分死者「過去曾與本市的收容系統有過接觸」，但「現在下結論或判定死因仍為時過早」。

紐約市已宣布，原訂本周進行、由美國住房與城市發展部要求的無家可歸人口統計，將延後至2月初舉行。曼達尼說：「外展人員應專注於將紐約民眾帶進室內避寒，而不是進行資料蒐集。」他強調：「我要向紐約市民說清楚，極端天氣不是個人的失敗。」

曼達尼指出，自1月19日以來，約有500名原本露宿街頭或地鐵系統的無家可歸者已被安置進收容所；主動提供社會服務的外展人員，也會每2小時巡查約350名流浪者，他們因有潛在健康問題而屬於高風險族群。

田納西州首府納希維爾市（Nashville）擁有約68萬人口，但市內有超過13萬5000戶家庭與企業停電，氣溫預計28日清晨降至約攝氏零下14度，體感溫度更可能低於零度。市長歐康奈爾（Freddie O'Connell）說：「讓我們把話說清楚，這是一場歷史性的冰風暴。」

媒體另報導，堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、南卡羅來納州、田納西州與密西根州，也都出現多起失溫致死案例。

氣象單位指出，全美仍有近2億人處於各種冬季低溫警報之下，至少將持續至2月1日。美國國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心（Weather Prediction Center）專學家羅思（David Roth）表示，預報人員也正密切關注本周末可能再度影響美東的另一波冬季風暴。