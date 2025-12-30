美國冬季風暴 升級炸彈氣旋

一場強烈冬季風暴橫掃美國，自中西部一路向東北推進，影響超過4千萬人，更在當地周一夜間迅速增強為「炸彈氣旋」，帶來暴風雪、結冰、豪雨與強風，導致交通大亂，航空與陸路運輸首當其衝，自上周六到這周一，全美已有超過3萬架次航班延誤、超過3600架次取消。

鏟雪車全速前進，努力維持公路暢通。

旅客：「我們開車大約花了4個小時才到(機場)，北邊的公路 鏟雪車都出動了，但積雪很厚 所以還是很滑。」

強烈冬季風暴自美國中西部向東北部推進，將為超過4千萬人口，帶來風雪交加的天氣，美國國家氣象局已發布暴雪與風暴警報，海拔較高的上五大湖地區，部分地區降雪量預計超過30公分，蘇必略湖（Lake Superior）南岸降雪量甚至可能翻倍。正值跨年假期的旅遊高峰，部分機場因此陷入混亂。

旅客：「他們取消了飛往甘迺迪機場的航班，所以我們錯過了轉機，改訂今晚7:25的航班 也不確定能趕上，因為原本要搭的飛機現在也誤點了。」

自上周六到這周一，全美已有超過3萬架次航班延誤、超過3600架次取消。專家警告，由於氣壓在短時間內急速下降，使風暴強度急劇提升，這場強烈風暴在當地周一晚上已增強為「炸彈氣旋」，帶來暴風雪、豪雨與強風，持續影響中西部與東北，未來一到兩天，仍須嚴防道路結冰、航班延誤及停電風險。

