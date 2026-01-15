美國出兵伊朗？軍事專家曝川普考量：讓子彈飛一下再「一刀斃命」

伊朗群眾1月8日晚間在德黑蘭街頭聚集進行反政府示威。路透社



伊朗血腥鎮壓示威者，造成上萬人傷亡，美國總統川普放話不排除動武，究竟會否出兵？軍事專家吳明杰指出，觀察川普近一週談話，應該想「讓子彈再飛一下」，找適當的時間點，「一刀斃命」。

吳明杰昨（1/14）在政論節目《年代向錢看》表示，美國是否出兵，將觀察伊朗人民示威情況，如果已經擴大到足以撼動或推翻最高領袖哈米尼的政權，川普如果能與可接管政權的對象合作，不見得需要動用軍事行動。

但如果伊朗政府持續血腥鎮壓，空襲就會成為川普的選項。不過，由於伊朗內部全面斷網，必須先開通低軌衛星星鏈，恢復部分通訊後才能執行。

廣告 廣告

儘管SpaceX執行長馬斯克已宣布可免費使用星鏈連線，伊朗內部過去走私的5到10萬台終端接收器，仍會持續受到伊朗革命衛隊干擾，是要克服的關卡。

而且，美國CIA在伊朗的線民掌握的訊息，特別是哈米尼政權的內部消息，如果沒辦法回報，美國在情況不明下貿然出兵，恐怕會增加風險，也是川普要考量的。

吳明杰認為，依照川普這星期以來的態度，推測他想「讓子彈飛一下」，美軍不是沒有能力空襲，而是在尋找適當的時間點，一旦出手便要「一刀斃命」，不希望拖延。

美國五角大廈披薩指數近來持續攀升，從1月13日數字研判，五角大廈的防衛警戒狀態已從第四級提升到第三級，若是將來出兵可能會再升到第二級，目前仍是處在待命狀態。

另一方面，美國國務院也連續兩天呼籲公民趕快撤離伊朗，更早之前包括俄羅斯外交官已在數日前緊急撤離，澳洲與法國都有類似動作。

《華爾街日報》報導，中東國家如沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼擔心一旦美伊開打，戰火蔓延危及自身安全，也怕哈米尼政權倒台後，會掀起內部革命情緒，同時影響到石油市場，傳出不願意提供領空讓美軍執行任務。

不過，吳明杰認為，若真要作戰，美國並不需要從這些國家基地派遣兵力，加上阿富汗傳出願意主動提供基地，所以川普應該會繼續觀察情勢，「逐步升級」、「一刀斃命」都是可能採取的策略。

更多太報報導

伊朗有夠嗆！國營電視台重播川普遭槍擊畫面 「這次子彈不會射偏」

「處決示威者暫緩」川普仍不排除動武！伊朗關閉領空、部分美軍撤離中東

伊朗官員：若遭美國攻擊 將打擊區域內美軍基地