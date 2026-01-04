美國出兵委內瑞拉！鄭麗文比喻台海 吳思瑤嗆扯遠了：別總想操作疑美論

記者盧素梅／台北報導

美軍於當地時間3日晚間突襲委內瑞拉，事件曝光後引發全球高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日回應時，將此事比喻台海，更不要以為做任何危險挑釁動作，美國都會幫忙收拾爛攤子。民進黨立委吳思瑤則回嗆「扯遠了」，不要任何時候都想發動「疑美論」，台灣要做的是爭取國際支持，並且向中國展現捍衛和平的決心。

對於美國及委內瑞拉衝突，鄭麗文表示，這次行動之後，想必還有很多複雜問題，美方的注意力會放在美洲。因此，台灣更需要透過政治智慧，化解台海危機，希望能開創和平可能，而不是推向兵凶戰危，更不要以為做任何危險挑釁動作，美國都會幫忙收拾爛攤子。鄭麗文並喊話，民進黨應該回到「九二共識」，下架台獨黨綱，兩岸就馬上春暖花開，「你就可以請習主席喝珍珠奶茶，而不是互相升高軍事對峙的危險態勢」。

對此，吳思瑤表示，對於國際局勢，台灣要做的就是持續觀察，而他國國內發生的事件，同樣也是持續觀察，不宜過當評論。至於鄭麗文又把該事件扯到台灣，以及美國對台關係，她則認為「扯遠了」。

吳思瑤強調，台灣與委內瑞拉完全不同，台灣是自由民主法治的國家，並沒有發生讓鄰國以及國際社會都頭痛的情況，像是人口販運或毒品走私。台灣該做的就是，持續作為國際社會正能量，並爭取更多對台灣的正向支持。

吳思瑤直言，鄭麗文這些風馬牛不相及的評論，硬要從該事件扯到美國對台，不要在任何時間都發動「疑美論」，台灣要做的是爭取國際支持，並且向中國展現捍衛和平的決心。

