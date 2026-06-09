美國出口管制緊縮 台積電恐成AI晶片封鎖新戰場
美國持續緊縮中國大陸取得高階AI技術。根據《路透社》報導，美國跨黨派國會議員最近致函美國商務部工業與安全局（BIS），要求進一步封堵漏洞，避免中企透過海外空殼公司，委託台積電等全球先進晶圓代工廠生產客製化AI晶片。
\n
\n共和黨參議員班克斯（Jim Banks）與民主黨參議員金安迪（Andy Kim）在致函BIS局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）時強調，中國企業若仍可透過全球頂尖晶圓代工廠下單生產晶片，藉此規避出口管制，相關措施將難以發揮實際作用。他們呼籲監管機構直接針對中國企業利用海外子公司或空殼企業委託代工的情況，建立更嚴格的審查與規範機制，以堵住現有制度缺口。
\n
\n事實上，美國商務部日前已更新出口管制指引，規定即使中國企業透過設立於馬來西亞等第三地的子公司採購輝達Blackwell、Rubin系列晶片及超微MI350X等先進產品，仍須取得出口許可。專家認為，新規尚未涵蓋客製化晶片代工領域的潛在風險。市場分析指出，若華府未來進一步要求台積電等晶圓代工廠加強客戶背景及最終用途審查，不僅將提高供應鏈合規成本，也意味著美國對中國AI發展的管制策略，正從限制成品晶片出口，逐步擴大至掌控先進晶片製造能力本身，讓全球AI半導體供應鏈面臨更高政策敏感度。
延伸閱讀
美伊戰爭滿百日 川普稱伊朗同意不再取得核武
高市楠梓住宅火警 61歲婦人不治
南韓總統比較戰爭風險提到台灣 李在明：台海比朝鮮半島更不穩定
其他人也在看
富邦豪擲189億 搶上馬斯克太空火箭
馬斯克引爆資本市場大戰！旗下SpaceX預計12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌，募資規模上看750億美元，估值上看1.77兆美元，有望改寫史上最大IPO紀錄。隨著全球投資人高度關注這場上市案，台灣金融業也正式加入戰局。 富邦金發布重訊…
不靠All in台積電！國小老師曝「5招理財」變有錢：默默拉開差距
近年來台股瘋漲，越來越多人選擇投資股票理財，一名會計系出身的國小老師在Threads上分享「人生做過最正確的理財決定」，原PO強調，不需要那種高大上的答案，像是「All in台積電」或是「阿公留了一棟房給我」，而是當下看起來超普通，可能只是一個習慣、一個選擇或觀念，卻能成為在多年後默默拉開與同齡人差距的關鍵。
力積電成功籌資8.86億美元 股價不捧場重挫逾8%
晶圓代工廠力積電（6770）宣布，昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，本次發行之海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，資金將投入3D AI代工、先進製程及設備擴充，搶攻AI商機。不過，受大盤重挫及籌資折價效應影響，力積電今（10）日股價不漲反跌，截至上午10時15分，盤中跌幅一度擴大至8.3%，報65.5元。
憂台積電晶片被中國繞道偷走！美議員喊嚴管
[NOWNEWS今日新聞]美國跨黨派聯邦參議員致函美國總統川普政府，要求收緊對晶圓代工廠的監管措施，以防堵中國企業透過海外子公司取得台積電等晶圓代工廠的先進AI晶片。根據路透報導，此舉是在川普政府上週...
專家看盤》獲利了結賣壓 大盤上演月線保衛戰 抗跌族群來了
[Newtalk新聞] 「台股今天(10日)面臨獲利了結賣壓，美股半導體族群明顯回檔，權值股轉為高檔整理格局，中小型股留意漲多回跌風險！」分析師林漢偉表示，台股今天上演月線保衛戰，留意成交量與油價變化！ 回顧美股表現：美股昨天四大指數開高走低，AI股風險示警影響市場信心，費半指數下跌1.93%，領跌四大指數表現。半導體股科希倫下跌11.44%、邁威爾下跌7.66%。大型科技股蘋果下跌3.65%、微軟下跌2.20%。 林漢偉表示，美股昨天早盤全面開高，市場反映美伊和談利多，國際油價大跌，一度帶動科技股續強，不過多家華爾街投行示警，AI概念股漲幅過大風險升高，半導體族群賣壓湧現，拖累指數由紅翻黑，費半指數領跌市場，科技股進入震盪整理。 總體面與台指期：美元拉回，美債利率下滑、國際油價創近期新低、台指期夜盤下跌799點，回吐昨天部分漲幅，台積電ADR上漲0.26%，盤中一度回測月線支撐！ 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 外資現貨持續賣超，期貨空單持續減少，籌碼面仍偏中性偏空，櫃買指數受制月線反壓，高融資個股壓力仍大，留意停損賣壓是否擴散，中小型股波動恐加劇。 二、傳
台積電5月營收倒數！投顧老董看好衝4300億元 「史上最高」
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日下午將公布5月最新營收表現，三位專家都看好超越4月，其中，統一投顧董事長黎方國喊出上看4300億元，再創史上單月、歷年5月、累積前5月最高。
罕見遭嗆超爛、過譽！大谷翔平3支0後「用長打堵嘴」回敬海盜球迷噓聲
體育中心／黃崇超報導洛杉磯道奇今天（10日）作客海盜隊主場，九局打完團隊開對手魯閣，以12比3大勝。其中大谷翔平對決賽揚王牌史基斯（Paul Skenes）格外受到球迷關注，雙方這場比賽三度對決，大谷打擊繳了白卷，在3支0後大谷再度上場被現場球迷大聲嗆聲「超爛」、「過譽」，結果該打席大谷棒打海盜牛棚，直接用一支長打回敬現場球迷噓聲。
中國被警告了！入侵行為太誇張 大洋洲兩強國結盟嗆：反對台海動武
即時中心／高睿鴻報導中國近年積極提升武力，並頻繁騷擾周邊各國，引發東亞局勢緊張；尤其，為遂行統一台灣的意志，對我國動武的野心更是日益蓬勃，雖尚未爆發全面衝突，但日復一日以各種灰色地帶襲擾手段，讓台灣不得不嚴加防範。其中一種「軟土深掘」的方式，就是將台灣海峽「內海化」，但這也等同跟國際社會「對著幹」、恐破壞各國在此自由航行的權利。據悉，最近澳洲、紐西蘭總理舉行兩國領袖峰會，過程中也有談到台海和平的相關議題。
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億 股民喊：終究要回來追高
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...
拚無人機亞洲重心 6年投入442億 賴清德喊可再加碼
台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師9日在台中漢翔登場，賴清德總統出席表示，希望台灣無人機產業成為全球無人機發展的亞洲重心，達到強化國防力量、產業升級兩項目標，政府4大作法是籌組無人機卓越海外商機大聯盟的「國家隊」、6年編列442億元無人機產業發展計畫，經費還可再增加，以及法令修訂、國際認證，推動無人機產業是國家重大政策。
美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」
金融時報9日以「川普會拋棄台灣嗎？」為題分析，目前沒有跡象顯示美國對台政策出現實質轉變，但川習會後，台北對川普處理台灣問題的方式愈發不安，外界憂心北京正影響華府對台認知與決策。有專家指出，美中領袖會晤前暫緩重大軍售並不罕見，重點是關注區域的嚇阻備戰能力，而盟友將觀望美國對台態度決定是否跟進。
小費15%飆到25%太誇張 美國消費者反彈！近半數直接不給了
根據外媒《每日郵報》報導，餐飲科技公司Popmenu針對1000名美國成年人進行民調，結果顯示，有44%的消費者表示，他們今年支付的小費少於2025年願意支付的金額。對此，分析師桑德斯（Neil Saunders）說明，大眾對於小費的怨氣，一方面來自於財務被通膨嚴重擠壓，另一方面則是無...
韓股暴力反彈！市值一度蒸發近10% 今重返8000點
即時中心／林韋慈報導南韓股市受三星電子與SK海力士等半導體權值股大幅下跌影響，近期出現劇烈震盪，全球市值排名也遭印度超越，跌至第七名。短短一週內，韓股市值約蒸發近10%，6月3日一度達到約5.04兆美元。然而，南韓股市今（9）日出現劇烈反彈行情，韓國綜合股價指數（KOSPI）大漲612.52點，漲幅8.18%，收在8096.93點，一舉重返8,000點關卡，幾乎收復前一交易日超過8%的跌幅。
減少院內感染！石崇良曝下半年推「全癌別在家治療」新模式
台灣醫療人力短缺，加上醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院，除現有門診靜脈康生素注射治療、感染症居家住院外。衛福部長石崇良今（10）日表示將參照國外經驗，希望今年下半年推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。（記者：簡浩正）
SemiAnalysis看空CPO 警告推出時程恐延宕 光通訊慘綠
【緯來新聞網】受到美國半導體研調機構SemiAnalysis一份僅發送給法人機構的最新空方報告衝擊，
股息價差都想賺！ 專家曝「這些ETF」：今年不會讓你失望
老AI與金融股雙引擎引爆，沈悶已久的高股息ETF啟動落後補漲，股價頻創新高，陳相州大膽預言：今年將是股息與價差雙收的豐收年！
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
零關稅尚未進口 國產花生崩跌
雲林縣花生占全台近九成產量，目前正值今年第一期採收期，不料才剛開盤就應聲倒地，產地價已慘跌至每台斤33至36元，對比去年同期每台斤53、54元行情，暴跌近20元。中華民國落花生協會理事長黃伯文研判貿易商手上去年的存量尚未賣完，加上美國零關稅花生即將進口的預期心理，雙重夾擊導致。